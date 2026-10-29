Gen Z Decoded Wie nutzt Gen Z künstliche Intelligenz?

Texte zusammenfassen, Ideen entwickeln, Informationen suchen: Künstliche Intelligenz ist für viele junge Menschen längst ein selbstverständliches Werkzeug. Doch wofür wird sie tatsächlich genutzt? Darüber sprechen Kathi und Sophie in der dritten Folge von „Gen Z Decoded“.

Die beiden erzählen, wann sie auf KI-Tools zurückgreifen, ob sie sich damit auch Nachrichten oder komplexe Themen erklären lassen und welche Rolle KI in Studium und Ausbildung spielt. Auch die Frage, wie weit der Einsatz etwa bei wissenschaftlichen Arbeiten gehen darf, kommt zur Sprache.

Dabei geht es nicht nur um praktische Anwendungen, sondern auch um Vertrauen: Wie zuverlässig sind Antworten einer KI? Wann überprüfen die beiden Informationen – und verändert sich durch KI langfristig die Art und Weise, wie Wissen gesucht und bewertet wird?

Über die Serie

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Über die Generation Z wird viel geschrieben und gemutmaßt: zu handysüchtig, zu unpolitisch, zu empfindlich, zu wenig interessiert an klassischen Nachrichten. Dabei gibt es „die junge Zielgruppe“ so gar nicht – auch innerhalb der Gen Z unterscheiden sich Informationsverhalten, Interessen und Mediennutzung erheblich.

Genau hier setzt „Gen Z Decoded“ an. Statt junge Menschen von außen zu analysieren, spricht Moderatorin Pauline Tillmann mit zwei Vertreterinnen dieser Generation: Eva Katharina „Kathi“ Puschmann, 22, und Sophie Wieners, 23, beide Mitglieder der Südkurier-Jugendredaktion in Konstanz.

In sechs rund 15-minütigen Folgen erzählen Kathi und Sophie aus ihrem eigenen Alltag, ordnen Beobachtungen ein und hinterfragen gängige Vorstellungen über ihre Generation. Es geht nicht darum, stellvertretend für eine ganze Generation zu sprechen, sondern zwei persönliche Perspektiven sichtbar zu machen und dadurch ein differenzierteres Bild zu ermöglichen.

„Gen Z Decoded“ ist eine Podcastreihe des Formats „Freie Rede“ der taz panterstiftung, die im Rahmen des Nachwuchsprojekts 2026 lokal und konstruktiv der taz panterstiftung entstanden ist.