D as Ende des Assad-Regimes in Syrien befeuert die Debatte über die Geflüchteten in Deutschland weiter. Häufig schwingt hierbei die Sorge mit, dass Sozialleistungen in Form von sogenannten Remittances, also privaten Rücküberweisungen, ins Ausland weitergeleitet werden. Um das zu verhindern, führten mehrere Bundesländer bereits eine Bezahlkarte für Geflüchtete ein. Die tatsächlichen Zusammenhänge sind jedoch, wie so oft, deutlich vielschichtiger.

Richtig ist, wie unsere aktuelle Studie zeigt, dass nur 7 Prozent der Geflüchteten Geld ins Ausland überweisen. Richtig ist aber auch, dass Deutschland im Jahr 2023 mit einem Überweisungs­volumen von 24 Milliarden US-Dollar auf Platz vier der weltweit größten Senderländer privater Geldüberweisungen ins Ausland kam.

Doch Deutschland ist nicht nur ein bedeutender Absender, sondern auch ein zentraler Empfänger von Remittances: Im selben Jahr flossen 20 Milliarden US-Dollar aus dem Ausland nach Deutschland.

Ein Großteil der Transfers stammt aus Ländern mit enger wirtschaftlicher Verflechtung: Im Jahr 2021 kam fast die Hälfte aller Remittances nach Deutschland aus nur sieben europäischen Ländern. Die USA – der weltgrößte Sender privater Geldtransfers – steuerten 15 Prozent bei.

Sabine Zinn ist Vize-­Direktorin des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) im DIW Berlin

Unterstützung und Investition

Dass auch aus ärmeren Volkswirtschaften wie der Türkei (8 Prozent) oder Italien (6 Prozent) große Summen nach Deutschland fließen, mag zunächst überraschen. Doch viele Menschen, die nach Deutschland ziehen, benötigen zusätzliche Unterstützung aus der Heimat – etwa für Studien­gebühren oder Lebenshaltungskosten. Zudem dürften viele Menschen im Ausland dazu bewegt sein, hier zu investieren, etwa in Immobilien oder andere Anlageformen.

Die Debatte über private Geldüberweisungen ins Ausland sollte daher immer auch den erheblichen Nutzen beleuchten, den Deutschland selbst aus den Zuflüssen aus dem Ausland zieht. Die Milliardenbeträge, die jährlich nach Deutschland fließen, werden hier konsumiert oder investiert und tragen damit wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität und nachhaltigen Entwicklung bei.