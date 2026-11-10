Sollte eine Stadt bis zu 75 Millionen Euro für ein Fußballstadion ausgeben dürfen, wenn sie wegen finanzieller Schwierigkeiten Mittel für soziale und kulturelle Initiativen kürzt? Der Oldenburger Stadtrat hat diese Frage mit Ja beantwortet und im Sommer den Bauauftrag für das umstrittene Projekts vergeben.

Damit hat die Stadt nach jahrelangem Hin und Her für den Viertligisten VfB Oldenburg Fakten geschaffen. Am 1. Oktober fand der symbolische Spatenstich statt. Es gab Häppchen und Stadion-Kuchen mit VfB-Logo, ganz vorn der damalige Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD).

Aber ehe der Bau des Stadions richtig losgeht, müssen das Gelände neben der Arena des Basketball-Erstligisten EWE Baskets erst mal zu Ende saniert und die Bauanträge gestellt werden. Die Arbeiten am Stadion selbst sollen frühestens im Juli 2027 beginnen. Beim Spatenstich-Fototermin war eine Baggerladung Sand auf einem angrenzenden Parkplatz abgeladen worden. Und einzig ein Schild mit dem Entwurf des Stadions ließ erahnen, dass nebenan bald das Stadion stehen soll.

 Verzweifelter Versuch eines Noch-Oberbürgermeisters, seiner Amtszeit auf den letzten Drücker vermeintlich noch etwas Glanz zu verleihen Die Bürgerinitiative „Kein Stadionbau“ über den symbolischen Spatenstich

Kri­ti­ke­r:in­nen sehen in der verfrühten Spatenstich-Zeremonie persönliche Motive Krogmanns, der Ende Oktober sein Amt abgegeben hat. Die Bürgerinitiative „Kein Stadionbau“ nannte es „den verzweifelten Versuch eines Noch-Oberbürgermeisters, seiner Amtszeit auf den letzten Drücker vermeintlich noch etwas Glanz zu verleihen“. Krogmanns zwölf Amtsjahre seien „geprägt von kostenmäßig völlig aus dem Ruder gelaufenen Prestigeprojekten“.

Neben dem Stadion meint die Initiative damit Vorhaben wie das Stadtmuseum, dessen Kosten von 17 auf 27 Millionen Euro gestiegen sind. Oder das Flötenteich-Schwimmbad, das nach jetzigem Stand insgesamt an die 100 Millionen Euro kosten wird – ursprünglich waren mal gut 20 Millionen Euro dafür vorgesehen.

In seiner Abschiedsrede schoss Krogmann seinerseits ein letztes Mal als Oberbürgermeister gegen die „Menschen mit orangefarbenen Westen“, wie er die Mitglieder der Initiative nennt, und zog eine positive Bilanz der Bauprojekte unter seiner Aufsicht. Die „orangefarbenen Westen“ könnten ihm nachträglich einen Strich durch diese Rechnung machen.

Schon während des öffentlichen Beteiligungsverfahren zählte die Stadt mehr als 1.000 Stellungnahmen gegen das geplante Stadion – ein Rekord für die Stadt Oldenburg. „Die Einwände wurden aber nicht berücksichtigt“, glaubt die Initiative. Deshalb möchte sie das Projekt nun juristisch stoppen. Sie hat mit dem Landesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz vor dem Oberververwaltungsgericht Lüneburg ein sogenanntes Normenkontrollverfahren beantragt. In diesem Verfahren überprüft das Gericht, ob der Bebauungsplan für das Stadion rechtmäßig ist.

Auf 40 Seiten begründet der Landesverband den Antrag mit mangelndem Lärmschutz, fehlendem Schutz geschützter Biotope und Arten sowie einer unzureichenden Verkehrsplanung. Das Verfahren ist anhängig und die Stadt hat nun drei Monate Zeit zur Stellungnahme, erklärt ein Sprecher des Oberverwaltungsgerichts.

2024 war ein Normenkontrollverfahren in Oldenburg zumindest teilweise erfolgreich. Damals musste die Stadt die öffentliche Beteiligung bei einem umstrittenen Straßenprojekt wiederholen, was den Baubeginn verzögerte. Auf das aktuelle Verfahren blickt der Sprecher der Stadt „mit Gelassenheit“.

Im Streit über das Stadion ging im Februar das Ratsbündnis mit der SPD zu Bruch. Verantwortlich für den Stadionbau ist jetzt Krogmanns Nachfolger Jascha Rohr (parteilos). Er ist seit November im Amt und wurde von Grünen und CDU nominiert. Persönlich sieht Rohr gegen das steuerfinanzierte Stadion kritisch, wie auch die Grünen und die Gruppe „Für Oldenburg“. Sie sagen, das Geld müsse sinnvoller eingesetzt werden, besonders angesichts der schwierigen Haushaltslage. Rohr sagte, er werde bereits getroffene Ratsbeschlüsse jedoch respektieren.

Die Forderungen nach einem Profifußball-Stadion hatten nach dem kurzzeitigen Aufstieg des VfB Oldenburg in die Dritte Liga 2022 Fahrt aufgenommen. Das aktuell genutzte Marschwegstadion erfüllt nicht die Anforderungen des DFB. Der VfB ist allerdings bereits wieder abgestiegen.

Der Verein wird das neue Stadion mit 10.000 Plätzen in der Vierten Liga an 17 Spieltagen im Jahr nutzen. Im Durchschnitt besuchen laut Branchenportalen jeweils etwas mehr als 3.000 Zu­schaue­r:in­nen die Spiele des Vereins. Die Stadt spricht davon, dass das Stadion darüber hinaus vielfältig genutzt werden könne, konkrete Pläne hat sie bis jetzt nicht vorgestellt. Die Eröffnung ist nach jetzigem Zeitplan Anfang 2029 geplant.