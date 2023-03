Frühlingsfest in Berlin: Tanz gegen die Mullahs

Der „Neue Tag“ (persisch: Nouruz, kurdisch: Newroz) heißt das Neujahrs- und Frühlingsfest, das seit über 3.000 Jahren vor allem in kurdischen, iranischen und afghanischen Gebieten am 20. oder 21. März gefeiert wird. In der Türkei war das Fest jahrelang verboten; erst im Jahr 2000 wurde das Verbot aufgehoben. Im Iran scheiteren die Mullahs 1979 nach der Machtübernahme mit ihrem Verbotsversuch.

Band of Sisters ist eine Gemeinschaft von Frauen, die „das orientalische Know-how“ bewahren und weitergeben wollen. Die Initiative hat einen Bezug zu Gärten und Heilkräutern. Band of Sisters ist ein Projekt des 2015 gegründeten Vereins Flamingo, der geflüchtete Frauen* unterstützt, den Heilkräutergarten „Hevrîn Xelef” in Neukölln betreibt sowie Rechtsberatung. Flamingo e. V. ist ein Partnerinnenprojekt des kurdischen Frauendorfs Jinwar in Nordsyrien (Rojava).

Die Feier findet am 21. März 2023 ab 18 Uhr in der Spore Initiative in Neukölln, Hermannstraße 84-90.

Die Feier