„Friesenjunkies“Glamour in der Suchtklinik

Nein, richtig lustig sind diese „Friesenjunkies“ leider nicht. Auf jeden Fall nicht auf die Art, wie die „Discounter“ lustig war: bekannt lustig, fremdschämlustig, überraschend lustig, grenzwertig lustig – und was es eben noch so in den Regalen der erfolgreichen Serienmacher gab.

Das heißt nicht, dass es hier, im Setting einer exklusiven Klinik für Suchtkranke auf Sylt, nicht was zu sehen gäbe. Martin Brambach ist wie immer groß, hier als alkoholkranker Dauergast, obwohl der Eindruck bleibt, dass selbst dieser Duracelplayer nicht 100 Prozent gibt. Shadi Eck als Erzähler und Dauerkiffer hat natürlichen Charme und Lässigkeit vor der Kamera. Und Sylvie Meis ist keine Großschauspielerin, aber wenn sie ihren kleinen Töchtern mitteilen muss, dass Mami noch länger in der Klinik bleibt, dann rührt das an. Man könnte noch andere nennen, am Cast liegt es, trotz kleiner Ausreißer nach unten, nicht, dass die Sache so wenig zündet.

„Friesenjunkies“, 8 Folgen, ARD-Mediathek

Vermutlich ist es schlicht mangelnder Realismus. Den von studentischen Aushilfskräften und Schü­ler­prak­ti­kan­t:in­nen zugrunde gerichteten Discounter um die Ecke kennt jeder Großstadtbewohner. Den gibt es; und auf dieser Grundlage kann man anfangen rumzuspinnen. Bei den „Friesenjunkies“ ist der Eindruck, man habe erst rumgesponnen und sich dann ein Setting dazu überlegt. Nicht: Was ist lustig, an dem, was wir sehen? Sondern: Wie erzählen wir irgendwas Lustiges, und dann schauen wir mal, wo wir das hinpacken.

Jetzt kann man sich fragen, wie das sein kann, wenn doch die Macher von „Friesenjunkies“ die selben sind wie die von „Discounter“. Ganz einfach: In der Kunst muss man riskieren und ausprobieren. Das machen die Brüder Emil und Oskar Belton als Autoren und Regisseure. Und wenn man bei der Klinik Isebek auch nicht so mitgeht, dann lässt sich trotzdem anerkennen, dass hier mangelndes Talent nicht das Problem ist.