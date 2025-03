taz: Wenn ihr aneinander denkt – fällt euch dann was Bestimmtes ein?

Lilo: Mir fällt dann manchmal ein, dass wir beste Freundinnen sind.

Claire: Und mir so, dass wir zusammen lachen.

Die beiden kichern und zutschen an einer Limo. Gestritten haben sie auch schon mal. Aber nicht öfter. Und danach wissen sie schon nicht mehr, worüber. Auf jeden Fall nicht über Spielsachen und erst recht nicht über Jungs. Ob sie überhaupt mal über Jungs reden? Ein abfälliges „Äh-äh“. Die beiden finden Jungs „geht so“. „Manche gut, manche schlecht“, sagt Lilo.

taz: Warum seid ihr beste Freundinnen?

Claire: Ich mag an Lilo, dass sie so nett ist und mir vertraut und so.

Lilo: Ich mag an Claire, dass wir viel gemeinsam haben und dass sie mir vieles zeigt, was ich noch nicht kenne.

taz: Zum Beispiel?

Lilo: Als ich mit Claire ihren Hort besucht habe, hat sie mir ein Geheimversteck gezeigt.

taz: Und was macht ihr, wenn ihr euch zu Hause trefft?

Lilo: Wenn Claire bei mir ist, gehen wir in den sechsten Stock.

Claire: Wir machen witzige Sachen.

Lilo: Im sechsten Stock wohnen so Leute, aber dann ist da auch so ein Schlängel …

Claire: … eine Treppe, und dann gehen wir da hoch, da ist so ein kleiner Platz, und da sind wir dann oft.

Lilo: Und dann rutschen wir runter.

Claire: Ja!

Lilo: Oben sind keine Leute. Niemand ist da, wo wir sind, deswegen können wir da ganz in Ruhe sein und die Nachbarn belauschen.

Claire: Manchmal verstecken wir uns, und manchmal plappern wir auch viel.

Lilo: Manchmal nehmen wir richtig viele Sachen mit, Decken und so und Kuscheltiere und alles Mögliche.

Claire: Manchmal auch Malsachen.

Lilo: Und Essen und Trinken.

Claire: Und manchmal nehmen wir auch den Detektivkoffer mit hoch, den wir am Ende doch nicht benutzen. Also umsonst mit hochgenommen.

taz: Was wollt ihr unbedingt mal zusammen machen?

Claire: Irgendwo alleine zusammen hingehen.

Lilo: Ja! Vielleicht so allein ins Restaurant oder so was. Oder zelten!

Denn Erwachsene nerven die Mädchen leider. Etwa die Er­zie­he­r*in­nen in der Kita: „Wir wollten alleine sein, aber die wollten alle bewachen“, sagt Lilo verständnislos. Wenn sie irgendwann selbst erwachsen sind, wollten sie eigentlich zusammen auf einem Bauernhof wohnen. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil beide auch neue beste Freundinnen haben. Grundsätzlich kein Problem, aber mit dem Zusammenwohnen wird’s dann halt schwierig. Lilo und Claire haben sich geschworen, für immer Freundinnen zu bleiben.

taz: Was kann ich wohl noch an interessanten Geschichten aus euch herauspressen?

Lilo: Die Limo, die ich gerade getrunken habe.

taz: Danke, lieber nicht.