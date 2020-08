Fraktionsvorsitz der Brandenburger AfD : Kalbitz lässt Amt ruhen

Nach seinem Ausschluss aus der AfD wollte der Rechtsextremist Kalbitz Fraktionschef im Brandenburger Landtag bleiben. Es kam anders.

BERLIN taz/dpa | Das hat sich Andreas Kalbitz wohl anders vorgestellt. Nachdem das Bundesschiedsgericht der AfD vor zwei Wochen die Annulierung seiner Mitgliedschaft für rechtens erklärt hatte, ließ der ehemalige AfD-Landes- und Fraktionschef in Brandenburg, der auch Mitglied im Bundesvorstand und einer der Anführer des rechtsextremen „Flügels“ war, keinen Zweifel daran: Auch als Parteiloser wollte er Chef der Landtagsfraktion in Potsdam bleiben. Rechtlich wäre das möglich, weil die Fraktion ihre Geschäftsordnung entsprechend geändert hatte.

Doch nach einer Sondersitzung, zu der sich die Fraktion am Dienstag traf, ist klar: Kalbitz wird sein Amt ruhen lassen, bis das Landgericht Berlin über seine Klage gegen die Entscheidung befindet. Die Fraktion habe sein entsprechendes Angebot einstimmig angenommen, sagte Kalbitz nach der Sitzung. Ganz freiwillig dürfte er dieses Angebot nicht gemacht haben. Die Sondersitzung dauerte fast vier Stunden. Vielleicht ist es mit der Nibelungentreue der AfD-Fraktion zu Kalbitz jetzt doch vorbei. Vize-Fraktionschef Steffen Kubitzki hatte bereits nach der Bestätigung des Rauswurfs durch das Bundesschiedsgericht angekündigt, dass über die Konsequenzen beraten werden müsse, damit die Partei nicht weiter Schaden nehme.

Dass es nicht so locker werden würde, wie Kalbitz zunächst gern glauben machen wollte, zeigte schon, dass auch Alexander Gauland, Ehrenvorsitzender der Partei und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, an der Sitzung teilnahm. Gauland hat Kalbitz gefördert und unterstützt; als er selbst in den Bundestag einzog, trat Kalbitz seine Nachfolge als Landes- und Fraktionschef an. Auch in dem aktuellen Konflikt hat Gauland sich eindeutig auf die Seite von Kalbitz und gegen Parteichef Jörg Meuthen gestellt, der Kalbitz' Rausschmiss forciert hatte. Auch das Schiedgericht der Partei griff Gauland scharf an.

Der AfD-Bundesvorstand hatte im Mai auf Antrag Meuthens Kalbitz' Parteimitgliedschaft annulliert, weil dieser beim Eintritt die Mitgliedschaft bei den Republikanern und der Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ), einer inzwischen verbotenen Neonazi-Organisation, verschwiegen habe. Bei den Reps gewesen zu sein, hat Kalbitz schon vor einiger Zeit eingeräumt, die Mitgliedschaft in der HDJ bestreitet er weiter. Inzwischen hat das Bundesschiedsgericht der AfD die Entscheidung des Bundesvorstands für rechtens erklärt, damit ist das Verfahren parteiintern abgeschlossen. Die Urteilsbegründung allerdings liegt noch nicht vor. Kalbitz klagt nun vor dem Berliner Landesgericht.

Parteichef Meuthen hatte zuvor gegen eine weitere Führung der Landtagsfraktion durch Kalbitz Widerstand angekündigt. „Das wäre eine Beschädigung der Partei im Ganzen“, sagte er der Funke-Mediengruppe. „In der Fraktion sollten alle verstehen, dass ihnen Vasallentreue zu Andreas Kalbitz jetzt sicherlich nicht zum Vorteil gereicht.“