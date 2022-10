Die Studie Diese Woche veröffentlicht die OECD ihre jährliche Studie „Bildung auf einen Blick“. Darin vergleicht sie die Bildungssysteme von 38 OECD-Ländern und 7 Partnerländern. Schwerpunkt in diesem Jahr ist die tertiäre Bildung, also Hochschulabschlüsse. Die höchsten Quoten bei den 25- bis 34-Jährigen erreichen Korea (69 Prozent) und Kanada (66 Prozent). Der OECD-Schnitt liegt hier bei 48 Prozent. Deutschland kommt auf 36 Prozent.

Schulabbrüche In Spanien liegt der Anteil der 25- bis 34-Jährigen ohne Schulabschluss bei 28 Prozent und damit doppelt so hoch wie der OECD-Schnitt. Das ist Spitze in Europa. Nur die Türkei (36 Prozent) sowie Costa Rica und Mexiko (je rund 45 Prozent) schneiden schlechter ab. Frühere OECD-Studien zeigen auch, dass nirgends so viele Schüler ein Schuljahr wiederholen wie in Spanien. 8,7 Prozent der Schüler in den ersten zwei Jahren der Oberstufe wiederholen und 7,9 Prozent deren in den letzten beiden Jahren. Das ist rund dreimal so häufig wie der europäische Schnitt. Rund 30 Prozent der Schüler bleiben in den zehn Pflichtschuljahren mindestens einmal hängen.

Spaniens Antwort Eine Reform des Bildungsgesetzes soll Abhilfe schaffen. Wie die Regierung unter dem sozialistischen Premierminister Pedro Sánchez beschlossen hat, müssen Schülerinnen und Schüler ab diesem Schuljahr nur mehr in Ausnahmefällen das Jahr wiederholen. In der Grundschule beschränkt sich das Wiederholen auf das Ende der vierten Klasse. In der Mittel- und Oberstufe wird es so gut wie ganz abgeschafft. Selbst wer bei den Abschlussprüfungen in einem Fach durchfällt, erhält den Abschluss der Oberstufe, falls die Lehrerkonferenz an der Schule dies so entscheidet. Lehrkräfte kritisieren an der Entscheidung, dass es an Mitteln fehlt, um Kinder mit Lernproblemen entsprechend zu fördern. Laut OECD gibt Spanien 4,3 Prozent seines BIP für Bildung aus – das ist unter dem OECD-Schnitt. (taz)