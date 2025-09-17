piwik no script img

Fall Alexei NawalnyNeue Indizien für Mord

Der 2024 verstorbene russische Oppositionelle wurde laut seiner Witwe Julia Nawalnaja vergiftet. Im Kreml gibt man sich ahnungslos.

Blumen liegen rund um ein schwarz gerahmtes Foto von Alexei Navalny
Trauer um Nawalny: Es gibt Hinweise darauf, dass er in der Haft vergiftet wurde Foto: Evgenia Novozhenina/reuters
Von Barbara Oertel

Berlin taz | Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny soll an den Folgen einer Vergiftung gestorben sein. Das berichtete seine Frau Julia Nawalnaja am Mittwoch per Video in den sozialen Medien. Zu diesem Ergebnis seien zwei ausländische Labore in verschiedenen Ländern gekommen, die über Nawalny-Unterstützer in den Besitz von biologischen Proben des Leichnams gelangt waren und diese untersucht hatten.

Genauere Angaben zu den Laboren und dem Gift, das mutmaßlich verwendet wurde, machte Nawalnaja nicht. Sie forderte die Labore jedoch auf, die Ergebnisse ihrer Analysen öffentlich zu machen, anstatt sie aus politischen Erwägungen zurückzuhalten.

Der Kremlkritiker Nawalny – bereits 2020 Opfer einer Vergiftung mit dem Nervengift Nowitschok – war im Februar 2024 im Alter von 47 Jahren in dem Straflager IK‑3 in Charp am Polarkreis gestorben. Dort saß er eine 19-jährige Haftstrafe ab – unter anderem wegen Finanzierung von und Anstiftung zu „Extremismus“ in Zusammenhang mit seiner Antikorruptionsstiftung (FBK).

Die Vorwürfe, Nawalny sei ermordet worden, sind nicht neu. Bereits vor einem Jahr hatte das unabhängige russischsprachige Nachrichtenportal The Insider Dokumente veröffentlicht, die diese Version nahelegen. Demgegenüber war von offizieller russischer Seite behauptet worden, dass Nawalnys Tod auf eine Verschlimmerung von Bluthochdruck und anderen Krankheiten zurückzuführen sei und die unmittelbare Todesursache Herzrhythmusstörungen gewesen seien.

Fotos aus der Strafkolonie

Laut Nawalnaja lägen Fotos sowie die Aussagen von fünf Mitarbeitern der Strafkolonie vor, mit denen sich der letzte Tag von Nawalny rekonstruieren ließen. Nachdem Nawalny bei einem Hofgang schlecht geworden und er in seine Einzelzelle zurückgebracht worden sei, habe es mehr als 40 Minuten gedauert, bis ein Notarzt gerufen worden sei. Während dieser Zeit habe ein Gefängniswärter Nawalnys Todeskampf durch eine Luke in der Zellentür beobachtet. Auf einem Foto von dieser Zelle ist zu sehen, dass auf dem Fußboden Erbrochenes liegt.

Kremlsprecher Dmitri Peskow mimte wie üblich den Ahnungslosen. Auf eine Frage von CNN entgegnete er, nichts über entsprechende Ausführungen von Julia Nawalnaja zu wissen und daher keinen Kommentar abgeben zu können. „Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die politische Situation in Russland oder Versuche, eine Friedenslösung für die Ukraine auszuhandeln“, sagte Peskow.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Russland #Alexei Nawalny #Wladimir Putin #Vergiftung #Gefängnis
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Olga Komlewa

Russland verurteilt Journalistin

Zwölf Jahre Haft für Nawalny-Unterstützerin

Die russische Journalistin Olga Komlewa kritisierte in ihrer Berichterstattung die Armee ihres Landes. Dafür hat ein Gericht in der Stadt Ufa sie verurteilt.
Julia Nawalnaja lächelt

Oppositionssender aus dem Exil

Julia Nawalnaja will kämpfen

Vor einem Jahr ist Alexei Nawalny in Haft gestorben. Seine Witwe Julia lanciert nun von Frankreich aus einen TV-Sender: „Die Zukunft Russlands“.
Von Inna Hartwich
Sergej Lebedew im T-Shirt auf dem Mittelstreifen einer Straße in Berlin

Autor Lebedew über russische Opposition

„Russland muss dekolonisiert werden“

Der russische Autor Sergej Lebedew lebt im Exil in Deutschland. Im Gespräch erklärt er, warum die russische Opposition ein schlechtes Bild abgibt.
Von Jens Uthoff

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

bpb-Präsident zum Zustand der Demokratie

„Das ist die Stunde der Stabilokraten“

2

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

3

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

4

Deutsche Bahn

Es ist ein Desaster

5

Aufnahme gefährdeter Af­gha­n*in­nen

Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat

6

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist