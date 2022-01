Fake News zu Geflüchteten : Die meisten können raus

Ein ganzes Bremer Flüchtlingsheim in Quarantäne – das legte ein Facebookpost zu Unrecht nahe. Probleme bringen Massenunterkünfte dennoch mit sich.

BREMEN taz | Es klingt drastisch: „Seit gestern werden alle 200 Schutzsuchenden im Asyllager in der Alfred-Faust-Straße in eine pauschale Corona Quarantäne gezwungen“, schreibt der Bremer Flüchtlingsrat vergangenen Sonntag auf Facebook. Doch so pauschal stimmt der Post nicht. Was wahr ist: Mit Stand Donnerstag sind aktuell 32 der 169 Be­woh­ne­r*in­nen positiv auf Corona getestet; 36 weitere sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Laut der neuesten Quarantänerichtlinien durch die neue Bremer Coronaverordnung müssen dreifach oder frisch Geimpfte ohnehin nicht mehr in Quarantäne. Schon lange zuvor aber galt: Quarantäne für ganze Einrichtungen wie im April 2020 verhängt das Gesundheitsamt nicht mehr, „auch wenn das für uns in der Sozialbehörde organisatorisch leichter wäre“, so ein Sprecher der Sozialsenatorin.

Für die Quarantäne in der Erstaufnahmestelle Alfred Faust-Straße mussten Infizierte laut Sozialbehörde nun innerhalb des Hauses auf einen gemeinsamen Flur umziehen, Kontaktpersonen der Kategorie I auf einen weiteren Flur. Dort teilen sich jeweils mehrere Familien oder Einzelpersonen ein Bad. Das Essen wird vor der Zimmertür abgestellt. Die Kinder der Quarantänisierten dürfen bei ihren Eltern im Zimmer bleiben – auch wenn sie selbst nicht infiziert sind. Die Flurquarantäne gilt damit aber auch für sie.

Dass es zu dem Missverständnis um die pauschale Quarantäne gekommen ist, erklärt der Flüchtlingsrat auch mit der Informationspolitik in den Geflüchtetenwohnheimen. „Unser Eindruck ist immer wieder: Es gibt keinen Willen zu guter Kommunikation“, so Sprecherin Gundula Oerter. „Eine Quarantäne ist und bleibt ein Ausnahmezustand, die Betroffenen haben ein Recht auf Information. Und zwar solche, die auch nützlich sind.“

Alfred-Faust-Straße nicht überbelegt – andere Heime schon

In der ersten Coronawelle hatten sich in einer anderen Erstaufnahmestelle in Bremen in der Lindenstraße zeitgleich 300 Geflüchtete infiziert. Damals hatte die Gesundheitsbehörde der Sozialbehörde schließlich einen Belegungsstopp auferlegt – und die maximale Belegungsgrenze für die Übergangswohnheime während der Pandemie herabgestuft.

In der Alfred-Faust-Straße sind 180 von theoretisch möglichen 240 Plätzen belegbar. 169 Menschen wohnen tatsächlich dort, die Vorgaben werden aktuell also eingehalten. Ein Ausbruch in der 2020 durch den Massenausbruch überregional bekannt gewordenen Landesaufnahmestelle Lindenstraße würde auf andere Zahlen stoßen: Dort werden schon seit Herbst die Belegungsgrenzen nicht eingehalten. Am Wochenanfang lebten dort laut Sozialbehörde 346 statt der erlaubten 250 Menschen.

Sechs Außenstellen gibt es bereits, um die Erstaufnahmestellen zu entlasten, weitere sollen laut Behörde geschaffen werden – ausreichend dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten für alle gibt es damit aber nicht. Der Geflüchtetenrat fordert schlicht Wohnungen auch für die neuankommenden Geflüchteten im Asyl- oder im langwierigen Duldungsverfahren.

Denn für Gundula Oerter zeigt auch der aktuelle Ausbruch mit 32 Infizierten: „Alle sind gefährdet, sich anzustecken. Das wird in Kauf genommen“, sagt sie. „Gerade in einer Pandemie, aber auch sonst, ist Massenunterbringung grundsätzlich abzulehnen. Sie gefährdet die Menschenwürde und die körperliche Unversehrtheit.“