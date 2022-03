Fairer Supermarkt in Berlin-Wedding: Einkaufen im eigenen Geschäft

Der erste Mitmach-Supermarkt steht in New York. 1973 wurde die „Park Slope Food Coop“ in Brooklyn eröffnet. Das Prinzip: Wer einkaufen will, muss mitarbeiten. Zu kaufen gibt es frisches Gemüse von kleinen Farmen aus dem Hudson Valley, guten Käse, aber auch Yogamatten oder andere Dinge zu vergleichsweise günstigen Preisen. Die Genossenschaft hat inzwischen 17.000 Mitglieder aus allen Gesellschaftsschichten, auch weil Lebensmittel in New York ansonsten extrem teuer, in viel Plastik verpackt und häufig von schlechter Qualität sind.

Nach Europa kam die Idee vor knapp zehn Jahren. 2014 eröffnete „La Louve“ in Paris. Inzwischen gibt es in Frankreich und Belgien weitere Läden, im vergangenen Jahr eröffneten in München und Berlin die ersten in Deutschland, in Hamburg und Köln gibt es Initiativen. Nachdem eine Initiativgruppe 2019 einen Dokumentarfirm in Berlin gezeigt hatte, schlossen sich etwa 40 Menschen zu einer Genossenschaft zusammen und übten erst einmal im Kleinen mit einem Bestellsystem und wöchentlicher Abholung. Im September 2021 machte dann der Laden in der Oudenarder Straße im Wedding auf, wo es demnächst 4.000 Artikel zu kaufen gibt. (aje)