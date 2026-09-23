A nouk und Dara sitzen im Sandkasten und suchen buddelnd einen Weg zum Mittelpunkt der Erde.

„Wir sind Arschiloginnen“, sagt Anouk.

„Arschi sagt man nicht“, sagt Dara.

„Das heißt aber so, wenn man alte Dinge ausgräbt“, sagt Anouk.

„Ihr könnt ja auch Paläontologinnen sein“, schlägt Cedric vor.

„Was ist das denn?“, fragt Dara.

„Dinoforscherinnen.“

„Au ja, wir suchen Dinoknochen!“, ruft Anouk und schaufelt begeistert mit ihrer Kelle einen weiteren Schwung Sand aus ihrem Loch.

Cedric und ich sitzen am Rand und bewachen die Vesperboxen und Trinkflaschen der beiden.

„Warst du als Kind auch dauernd am Buddeln?“, fragt mich Cedric. „Ich habe das Gefühl, Anouk macht nichts anderes.“

„Hm.“ Ich überlege. „Einen Sandkasten hatten wir nicht“, sage ich dann. „Wir hatten aber jede Menge Maulwurfshügel auf der Wiese hinterm Haus. Daraus ließen sich auch Burgen bauen. Und Torten backen.“

Cedric schüttelt den Kopf. „Der arme Maulwurf.“

„Ich hab was!“, ruft Anouk. Sie zieht einen verwitterten Stock aus dem Sand. „Vielleicht ist das der scharfe Zahn von einem T-Rex.“

„Zeig mal.“ Dara streicht vorsichtig über den Stock. „Der ist auf jeden Fall alt.“

„Bestimmt zehnhundert Jahre“, sagt Anouk.

„Oder noch älter“, sagt Dara. „Aus der Steinzeit.“

Ehrfürchtig betrachten die beiden ein Stück Holz.

„Steinzeit ist vor Gott geboren“, sagt Anouk ernst.

Ich stoße Cedric in die Seite. „Hast du das gehört?“, flüstere ich. „Steinzeit ist vor Gott geboren.“

„War Gott nicht schon immer da?“, flüstert er zurück.

„Er hat die Welt doch erschaffen“, überlege ich. „Oder gab es eine gottlose Zeit?“

„Vielleicht meinte sie ‚vor Jesus‘“, sagt Cedric.

Ich stutze. „Sag mal, ich dachte, du bist Atheist?“

„Ach so, ja, stimmt“, sagt Cedric. Er kratzt sich an der Stirn. „Krass, wie Kinder einem Türen im Kopf öffnen und die Wahrnehmung weiten.“

„Und profane Dinge mit Bedeutung aufladen“, sage ich.

Wir blicken auf das Stück Holz, das plötzlich sehr magisch aussieht.