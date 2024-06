Europawahlergebnis in BerlIn : Grüne Insel in schwerer AfD-See

Berlin ist das einzige Bundesland in Ostdeutschland, in dem bei der EU-Wahl nicht die AfD gewinnt. Stattdessen liegen wie 2019 die Grünen vorn.

BERLIN taz | Berlin hat als einziges Bundesland in Ostdeutschland bei der EU-Wahl am Sonntag keinen AfD-Sieg erlebt. Die in mehreren anderen Ländern als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei, bundesweit am Sonntag zweitstärkste Kraft hinter der CDU, landete mit nur leichten Gewinnen und 11,6 Prozent lediglich auf Platz vier.

Führende EU-Kraft in Berlin bleiben die Grünen vor der CDU, trotz eines gegenüber der Wahl von 2019 um fast ein Drittel schlechteren Ergebnisses. Noch stärker, nämlich fast 40 Prozent, verlor die Linkspartei. Die lange als Kleinpartei eingestufte Gruppierung Volt hingegen schnitt in Berlin mit 4,8 Prozent stärker ab als die auf Bundesebene mitregierende FDP (4,3).

2019 hatten die Grünen in Berlin das erlebt, was man einen Erdrutschsieg nennt: Sie, bei EU-Wahlen traditionell stark, bekamen 27,8 Prozent aller in der Hauptstadt abgegeben Stimmen – annähernd so viele wie CDU und SPD zusammen. An diesem Sonntag erreichten sie trotz der starken Verluste noch 19,6 Prozent, ungefähr so viel wie bei der EU-Wahl 2014. Die CDU konnte sich zwar leicht verbessern, aber bloß auf 17,6 Prozent.

Die SPD wiederum verlor in Berlin weniger stark als im Bundesdurchschnitt und erreicht noch 13,2 Prozent. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), zu dem aus der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus nur ein Abgeordneter gewechselt ist, kam bei seinem ersten Wahl-Auftritt auf 8,7 Prozent und lag damit vor der Linkspartei mit 7,3 Prozent.

Viele Berliner Abgeordnete

Auf die Berliner Kandidaten und bisherigen Abgeordneten haben die bundesweiten Veränderungen weitgehend keinen Einfluss: fast alle von ihren hiesigen Landesverbänden nominierten Bewerber von Grünen, SPD und Linkspartei waren auf der Bundesliste ihrer Parteien derart hoch eingeordnet, dass sie auch bei noch schlechterem Wahlausgang erneut ins Parlament gekommen beziehungsweise erneut dort eingezogen wären.

Im Parlament sind daher erneut: Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann und Erik Marquardt (alle Grüne), Gaby Bischoff (SPD) und Martin Schirdewan. Bei der CDU, die anders als ihre Konkurrenz wegen der Schwesterpartei CSU mit Landeslisten antritt, galt ein erneutes Mandat für Hildegard Bentele ebenfalls als sicher. Vom starken Wachstum der AfD jenseits von Berlin profitierte ihr hiesiger Kandidat Alexander Sell: Er nimmt den 15. der Bundesliste und damit den letzten seiner Partei nun zustehenden Platz im Europaparlament ein.

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag leicht über der von 2019: Stimmten damals 60,6 Prozent direkt an der Urne oder per Briefwahl ab, so waren es dieses Mal 62,3. Bundesweit fiel die Wahlbeteiligung mit 64,8 Prozent merklich höher aus. Erstmals durften bei dieser Wahl 16- und 17-Jährige mitstimmen. Das hatte der Bundestag im November 2022 beschlossen.