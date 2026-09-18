Europas fossile Abhängigkeit abbauen Wie Ursula von der Leyen die EU elektrifizieren will

Die Abhängigkeit von fossilen Energien ist Europa zuletzt teuer zu stehen gekommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will deshalb weniger Energieimporte. Strom soll künftig eine viel größere Rolle spielen, sagte sie in ihrer Rede zur Lage der Union. Bis 2040 soll sich sein Anteil am europäischen Energieverbrauch verdoppeln. Darüber sprechen Sandra Kirchner und Verena Kern im klima update°.

Außerdem: Weltweit geraten die Wasserreserven immer stärker unter Druck. Flüsse führen zu wenig Wasser, Grundwasserspiegel sinken und Gletscher verlieren weiter an Masse. Das zeigt ein Bericht der Weltwetterorganisation WMO.

Nach Frankreich haben nun auch die Niederlande einen nationalen Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Energien vorgelegt. Öl, Gas und Kohle sollen zurückgedrängt werden und Strom soll eine viel größere Rolle spielen. Wie schnell das Land aus Gas und Öl aussteigen soll, bleibt allerdings offen.

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