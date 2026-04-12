Am Ende erzählte Hape Kerkeling, warum ihm diese Rede in Buchenwald so wichtig ist. Am Sonntag, zum 81. Gendenken an die Befreiung des Konzentrationslagers, stand der bekannte Komiker auf einem kleinen Podium, einen violetten Schal locker gebunden und eine Sonnenbrille auf der Nase. Der Himmel über ihm: grau, aber zumindest hielt er den Regen zurück.

„Ich stehe hier heute auch, weil mich die Entwicklung in unserem Land zutiefst beunruhigt“, sagte Kerkeling. Es sei ein Schlag ins Gesicht der NS-Opfer und ihrer Nachfahren, wenn heute die Erinnerungskultur diffamiert werde. „Eine Gesinnung, die Menschen wieder ausgrenzt, die Gesellschaft spaltet und Verbrechen relativiert, hat auf dem Boden dieses Landes keine Berechtigung.“

Am 11. April 1945 befreite die US-Armee das Konzentrationslager Buchenwald nahe Weimar. Die SS floh, etwa 21.000 Personen waren noch am Leben. Geschätzt 56.000 Menschen wurden im KZ Buchenwald ermordet. Die Gedenkfeier am Sonntag war geprägt von der Sorge, dass die Erinnerung daran verblassen könnte.

Hape Kerkeling thematisierte in seiner Rede insbesondere die Geschichte seines Großvaters Hermann, eines Kommunisten und Katholiken. Ihn hatten die Nazis für drei Jahre im Konzentrationslager Buchenwald eingesperrt. Er wurde gefoltert, aber er überlebte. Kurz nachdem Hitler 1933 an die Macht kam, habe sein Großvater Flugblätter gegen den Diktator verteilt. Dafür war er für insgesamt 12 Jahre in Haft.

Protest gegen Gedenken abgesagt

Zuvor hatte Jens Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, die Veranstaltung mit einer gewohnt politischen Rede eröffnet. Das Befürchtete sei eingetreten: Je weniger Zeitzeugen des deutschen NS-Terrors noch lebten, desto mehr stünden Gedenkstätten unter Druck. In diesem Jahr waren noch zwei Überlebende bei der Gedenkfeier in Buchenwald, Alojzy Maciak aus Polen und Andrej Iwanowitsch Moiseenko aus Belarus.

Rechtsextreme versuchten die Erinnerung zu verwischen, mahnte Wagner. Von „Schuldkult“ oder „Nationalmasochismus“ würde etwa die AfD sprechen. „Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb“ liege die Partei in Thüringen bei 40 Prozent.

Dann sprach Wagner den Protest der „Kufiya in Buchenwald“ an, aber er wolle nicht darauf eingehen, um ihnen keinen Raum zu geben. Dafür bekam er das erste Mal Applaus von den Zuhörer:innen.

Nach eigenen Angaben besteht die Initiative „Kufiya in Buchenwald“ aus verschiedenen jüdischen und antifaschistischen Gruppen aus Deutschland, den USA, Kanada und Tunesien. Sie hatten kritisiert, der Lagerwiderstand werde „zunehmend verleugnet und nichtjüdische Opfergruppen ausgeblendet“. So werde das Gedenken instrumentalisiert, um den „Genozid in Palästina“ zu legitimieren. In einem Statement stellt das Bündnis dabei die Singularität der Schoah infrage.

Stadt verbietet Gaza-Protest im KZ

Eine Mahnwache, die die Initiative in Buchenwald am Sonntag zum Gedenken an die Opfer in Gaza abhalten wollte, hatte die Stadt Weimar verlegt. Die Verwaltung wies der Mahnwache den Theaterplatz zu. Das Verwaltungsgericht Weimar lehnte einen Eilantrag der Initiative gegen die Entscheidung der Stadt am Donnerstag ab.

Am Sonntag erklärte das Bündnis „Kufyias in Buchenwald“ auf Social Media, es werde keine Mahnwache abhalten. Stattdessen veröffentlichte es ein Video, das mehrere Personen auf dem Gelände der Gedenkstätte zeigt. Sie hätten am Samstag die Mahnwache durchgeführt, heißt es erklärend dazu.

Protest gab es am Sonntag trotzdem. Während der Rede von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) sangen Dutzende Zu­hö­re­r:in­nen das Buchenwaldlied. Er war teilweise nicht zu hören. Hintergrund ist mutmaßlich, dass Weimer beim Deutschen Buchhandlungspreis drei linke Buchläden von der Preisträgerliste streichen ließ.