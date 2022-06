Erdbeben in Afghanistan : Mindestens 255 Tote

Ein heftiges Erdbeben hat die Region um die afghanisch-pakistanische Grenze erschüttert. Die Taliban-Machtübernahme erschwert internationale Hilfe.

KABUL ap | Bei einem starken Erdbeben sind in der ostafghanischen Provinz Paktika mindestens 255 Menschen umgekommen. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur am Mittwoch. In deren ersten Berichten war von 155 Todesopfern die Rede. Der Generaldirektor der Agentur, Abdul Wahid Rajan, schrieb auf Twitter, dass 90 Häuser in Paktika durch das Beben zerstört worden seien und Dutzende Menschen unter den Trümmern vermutet würden.

Fotos aus dem Katastrophengebiet nahe der Grenze zu Pakistan zeigten, wie Opfer von Rettungshubschraubern aus der Gegend geflogen wurden. Zu sehen waren auch verwüstete Steinhäuser und verzweifelte Anwohner, die Lehmziegel und anderen Schutt beiseite räumten.

„Ein schweres Erdbeben hat vier Bezirke der Provinz Paktika erschüttert und Hunderte unserer Landsleute getötet und verletzt und Dutzende Häuser zerstört“, schrieb Bilal Karimi, ein Vizesprecher der Taliban-Regierung, ebenfalls auf Twitter. „Wir drängen sämtliche Hilfsgruppen, sofort Teams in das Gebiet zu schicken, um eine weitere Katastrophe zu vermeiden.“

Die Stärke des Bebens wurde im staatlichen Medienbericht mit 6,0 angegeben, die Meteorologiebehörde im benachbarten Pakistan sprach von einer Stärke von 6,1. Die Erschütterungen waren auch in Islamabad zu spüren, der Hauptstadt Pakistans, sowie in anderen Gebieten in der Provinz Punjab.

Taliban-Machtübernahme erschwert Hilfseinsätze

Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer meldete, die Wucht des Erdbebens hätten in einem Radius von 500 Kilometern 119 Millionen Menschen in Afghanistan, Pakistan und Indien gespürt.

Nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im Sommer 2021 und dem chaotischen Abzug der US-Truppen hat sich die internationale Gemeinschaft weitgehend aus Afghanistan zurückgezogen. Dies dürfte Hilfseinsätze im Erdbebengebiet deutlich erschweren.