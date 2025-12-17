afp | Fast fünf Jahre nach seinem Ausstieg aus dem Erasmus-Programm wird Großbritannien dem Austauschprogramm für Studierende erneut beitreten. Dies gaben die Europäische Union und die britische Regierung am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. „Das Vereinigte Königreich hat erfolgreich Bedingungen für den Beitritt zum Erasmus+-Programm im Jahr 2027 vereinbart“, erklärte die britische Regierung. Das Land war Anfang 2021 infolge des Brexits aus dem EU-Programm ausgestiegen.

Das Programm werde es „jungen Menschen jeglicher Herkunft“ ermöglichen, im Ausland zu studieren und sich weiterzubilden, fügte die britische Regierung hinzu. Allein im ersten Jahr könnten mehr als 100.000 Britinnen und Briten von Erasmus+ profitieren. Großbritannien werde 2027 rund 570 Millionen Pfund (640 Millionen Euro) Beitragskosten zahlen.

Der Wiedereintritt muss jedoch zunächst von allen 27 EU-Mitgliedstaaten genehmigt werden. Die Ankündigung ist Teil der von Labour-Regierungschef Keir Starmer erklärten „Neustart“-Politik in den Beziehungen zur EU. Seit seinem Amtsantritt im Juli 2024 verfolgt Starmer eine Wiederbelebung der Beziehungen zu der EU, die Großbritannien unter einer konservativen Vorgängerregierung verlassen hatte.

Das Erasmus-Programm ebne den Weg „für neue gemeinsame Erfahrungen und dauerhafte Freundschaften“ zwischen teilnehmenden Studierenden, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Onlinedienst X. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič bezeichnete die Einigung als „großen Schritt nach vorne“ für die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU.

Wiedereintritt „großer Gewinn“

Der für EU-Beziehungen zuständige britische Minister Nick Thomas-Symonds pries den Wiedereintritt als „großen Gewinn“ für junge Britinnen und Briten. „Hier geht es um mehr als nur ums Reisen: Es geht um zukünftige Fähigkeiten, akademischen Erfolg und darum, der nächsten Generation Zugang zu den bestmöglichen Chancen zu verschaffen“, fügte er hinzu.

Auch von Seiten britischer Universitäten wurde der Schritt begrüßt. Erasmus+ eröffne „fantastische Möglichkeiten für Studenten, erwachsene Lernende und junge Menschen, die alle von neuen Erfahrungen profitieren können“, erklärte der Chef eines Zusammenschlusses britischer Universitäten, Tim Bradshaw. Durch den Wiedereintritt würden zudem die „enormen Beiträge von EU-Studierenden und Mitarbeitern zum Leben an unseren Universitäten wiederbelebt“.

Das Erasmus-Programm startete in der EU im Jahr 1987. Seither haben Millionen Studierende Semester an ausländischen Universitäten absolviert.