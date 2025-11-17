piwik no script img

Epstein-AktenKehrtwende des US-Präsidenten

Der Fall Jeffrey Epstein lässt den US-Präsidenten nicht los. Vor einer Abstimmung im Repräsentantenhaus gibt Trump einen überraschenden Rat an seine Partei.

Trump auf dem Bildschirm eines Smartphones
Im Fokus: US-Präsident Donald Trump Foto: Jonathan Ernst/rtr

rtr | US-Präsident Donald Trump hat nach wachsendem Druck eine Kehrtwende vollzogen und sich nun doch für eine Veröffentlichung von Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgesprochen. „Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten für die Freigabe der Epstein-Akten stimmen, denn wir haben nichts zu verbergen“, schrieb der Präsident Sonntagnacht auf seiner Plattform Truth Social. Gleichzeitig warf er den oppositionellen Demokraten vor, ihre „radikalen linken Verrückten“ hätten einen Schwindel inszeniert, den man jetzt hinter sich lassen sollte.

Der besonders unter Wohlhabenden und Prominenten gut vernetzte Epstein soll Minderjährige einigen seiner Bekannten zum Sex zugeführt haben. 2019 nahm er sich in Haft das Leben. Trump wird verdächtigt, möglicherweise in Verbindung zu Epsteins Missbrauch und Handel mit minderjährigen Mädchen zu stehen. Auch einige seiner Republikaner forderten die Freigabe der Epstein-Akten. Trump überwarf sich deshalb mit der prominenten Abgeordneten Marjorie Taylor Greene.

Bevor Trump sich für die Freigabe der Unterlagen aussprach, plädierte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, für eine Abstimmung darüber. Dies könne dazu beitragen, Vorwürfe gegen Trump auszuräumen. Trump hatte die Debatte bislang als eine Verleumdungskampagne der Demokraten abgetan und das Justizministerium angewiesen, stattdessen Verbindungen prominenter Demokraten zu Epstein zu untersuchen.

Viele von Trumps Anhängern glauben, die Regierung halte brisante Dokumente über Epstein zurück, die dessen Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten aufdecken würden. Trump und Epstein wurden vor Jahrzehnten zusammen fotografiert. Der Präsident hat jedoch erklärt, die beiden hätten sich noch vor Epsteins Verurteilungen zerstritten.

In der vergangenen Woche von einem Ausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte E-Mails zeigten, dass der in Ungnade gefallene Finanzier glaubte, Trump wisse „über die Mädchen Bescheid“. Es blieb jedoch unklar, was mit dieser Formulierung gemeint ist.

Die Republikaner stellen im Repräsentantenhaus mit 219 zu 214 Sitzen die Mehrheit. Der demokratische Abgeordnete Ro Khanna, einer der Initiatoren der Petition zur Freigabe, sagte am Sonntag, er erwarte, dass mehr als 40 Republikaner dafür stimmen würden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Jeffrey Epstein #Donald Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Marjorie Greene Taylor steht hinter einem Redepult mit der Aufschrift „Epstein Files Transparency Act" vor dem Capitol. Hinter ihr stehen viele weitere Menschen
+++ USA unter Trump +++ US-Präsident schickt Marjorie Taylor Greene in die Wüste

Die MAGA-Abgeordnete ging Trump in der Affäre Epstein zusehends auf den Nerv. In derselben Sache lässt er nun gegen Expräsident Clinton ermitteln. Die BBC will er auf 5 Milliarden Dollar verklagen.

Eine Kunstinstallation, die US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein Hand in Hand zeigt, steht auf der National Mall in der Nähe des Kapitols
Affäre um Sexualstraftäter Epstein Epstein-E-Mails belasten Trump

Die Affäre um den Sexualstraftäter holt Trump erneut ein, weil die Demokraten mehrere E-Mails öffentlich machten. Jetzt steht ein Kongress-Votum an.

Virginia Roberts Guiffre hält ein Jugendfoto von sich selbst in den Händen
Memoiren von Epstein-Opfer Giuffre Viel Dreck und ein paar Namen

In dem postum erschienen Buch „Nobody's Girl“ belastet Virginia Giuffre wenige einflussreiche Männer schwer. Viele Ungeheuerlichkeiten nahm sie wohl mit ins Grab.

Von Nina Apin
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
2
Neue Jobs für Ex-MinisterInnen Danke, Christian Lindner!
3
Streeck will bei Älteren sparen Die kalte Logik der Bilanzen
4
Grüne und Linkspartei Bis zur Selbstaufgabe
5
Rechtsextremismus bei der Polizei „Man schwimmt halt so mit“
6
Asylrechtsverschärfung in Großbritannien Ein Erfolg für die Rechtspopulisten