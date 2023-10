Entführte Israelis in Gaza : „Sie sind gute Menschen“

Durch Soziale Medien erfuhren Freunde, dass Avinatan Or und Noa Argamani in Geiselhaft der Hamas sind. Ob die beiden noch leben, wissen sie nicht.

Noch immer wird eine unbekannte Zahl an Menschen aus Israel vermisst. Sie sind in der Gewalt von Terroristen der Hamas, die sie nach Gaza entführt haben. Schätzungen belaufen sich bislang auf über hundert Betroffene. Die taz hat mit zahlreichen Familienangehörigen und Freunden der Vermissten gesprochen. In den nächsten Tagen werden diese Gespräche veröffentlicht.

Avinatan Or und seine Freundin Noa Argamani besuchten das Supernova Festival nahe dem Gazastreifen. Ein Festival, angekündigt als „Fest der Freunde, der Liebe und der unendlichen Freiheit“. Terroristen der Hamas überfielen das Festival und töteten auf brutale Weise rund 260 der Besucher:innen. Avinatan Or und Noa Argamani verschleppten sie nach Gaza. Ein Video von der Entführung kursiert in den sozialen Netzwerken. Ihren 26. Geburtstag musste Noa Argamani am 11. Oktober in Gefangenschaft islamistischer Terroristen verbringen. Ihre Freundin Tal Barbibay weiß nicht, ob beide noch leben, sagt sie im Gespräch mit der taz.

„Avinatan ist 30 Jahre alt. Er lebt in Tel Aviv und arbeitet für ein Videounternehmen. Noa ist Studentin und 26 Jahre alt. Sie besuchten das Supernova Festival in der Nähe des Kibbuz Nir Oz. Viele Israelis fiebern das ganze Jahr auf dieses Festival hin. Gegen 6.30 Uhr in der Frühe waren plötzlich Sirenen zu hören. Avinatan und Noa versteckten sich, so wie wir es in Israel bei Raketenbeschuss gewohnt sind. Plötzlich haben sie Schüsse gehört, die Terroristen der Hamas überfielen das Festival. Sie versteckten sich mit anderen Freunden und Festivalbesuchern hinter Büschen. Sie hatten große Angst.

Hinweis: Das hier eingebettete Video enthält verstörende Szenen von Gewalt.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben Videos show a woman being kidnapped by people who appear to be militants on Saturday during a wave of ground incursions into Israel from Gaza. The footage from a music festival has been verified by The New York Times. https://t.co/loUaUEwfO7 pic.twitter.com/wL0dePMFlI — The New York Times (@nytimes) October 8, 2023

Auf WhatsApp haben sie einem Freund von uns geschrieben, regelrecht um Hilfe geschrien. Avinatan schrieb, dass neben ihm Menschen ermordet werden. Er schickte auch seinen Standort. Wir wissen also, wo er und Noa sich zuletzt aufgehalten haben. Dann schickte er noch ein Foto von sich hinterher: Er, auf dem Boden kauernd.

In seiner letzten Nachricht schrieb Avinatan, er hoffe, dass die Terroristen ihn und Noa nicht finden. Und Noa schrieb in einer ihrer letzten Nachrichten: „Hoffentlich wird jemand kommen und uns retten“.

Seitdem haben wir nichts mehr von unseren Freunden gehört. Wir erreichen sie nicht mehr auf ihren Handys. Die Hamas hat Videos von ihrer Entführung veröffentlicht. Ein Freund ist darauf in den sozialen Medien gestoßen. Wir haben Avinatan und Noa in diesen Videos identifiziert. Ab da wussten wir, dass sie nach Gaza verschleppt worden sind.

Ein Screenshot des letzten Kontakts zwischen Avinatan Or und einem Freund Foto: Tal Barbibay

In der Nacht von Samstag auf Sonntag tauchte ein weiteres Video auf. Es zeigt Noa in Gefangenschaft, sie trinkt aus einer Wasserflasche. Das Video ist nur wenige Sekunden lang. Das ist das letzte Lebenszeichen, das wir von ihr bekommen haben. Wir durchsuchen konstant Telegram-Channels der Hamas in der Hoffnung, auf einem Video Avinatan und Noa zu erkennen. Wir wollen wissen, ob sie noch leben.

Avinatan ist ein liebenswerter, lustiger Mensch. Er hat viele Freunde. Jeder, der ihn kennt, wird dir sagen, dass er für dich da ist, wenn du etwas brauchst. Avinatan ist in einer großen Familie aufgewachsen, mit sechs Brüdern. Für mich ist er der beste Mensch, den man kennen kann.

Noa ist ein sehr fröhlicher Mensch, sie liebte das Leben. Sie mochte es, zu feiern und zu reisen. Ich kenne sie weniger gut als Avinatan. Habe sie als seine Freundin kennengelernt – und sie sofort lieben gelernt.

Avinatan und Noa wollten nach dem Ende von Noas Studium zusammenziehen. Sie hatten Pläne für die Zukunft, wollten irgendwann eine Familie gründen. Avinatan und Noa sind gute Menschen, sie haben niemandem etwas getan.

Ich mache mir Sorgen um meine Freunde, ich liebe sie so sehr. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass es weitere, über 150 Geiseln gibt, die nach Gaza verschleppt wurden. Familien wurden durch den Terror zerstört und gebrochen – für immer. Wir erleben in Israel die größte Attacke auf Juden, die mit seinem Ausmaß dem Holocaust am nächsten kommt. Es ist mir wichtig, dass der Welt das Ausmaß der Ermordungen von Zivilisten, von Männern, Frauen, Kindern, alten Menschen im Rollstuhl, bewusst wird.“

Protokoll: Erica Zingher