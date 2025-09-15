piwik no script img

Einst Israel-solidarische St.-Pauli-FansDie Stimmung kippt gegen Netanjahus Krieg

Erstmals positioniert sich die größte Fangruppierung beim FC St. Pauli gegen Israels Töten in Gaza. Der Verein lässt sie gewähren.

Auf der Südtribüne des Millerntorstadions zeigen Fans ein Banner mit der Aufschrift „Netanjahu Fascist! Stop Killing Civilians in Palestine!“
Richtungswechsel: St. Paulis Ultras fordern ein Ende des Tötens in Gaza Foto: Oliver Ruhnke/imago
Fridolin Haagen
Von Fridolin Haagen

Hamburg taz | Bei den Fans des FC St. Pauli kippt die Stimmung gegen Israels Kriegsführung im Gaza-Streifen. Die größte Fangruppierung Ultrà St. Pauli zeigte vor dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Augsburg am Sonntagnachmittag ein strafraumbreites Banner mit der Aufschrift „Netanjahu Fascist! Stop Killing Civilians in Palestine!“.

Das ist insofern bemerkenswert, als der Verein und große Teile der links geprägten Fanszene sich als solidarisch mit Israel verstehen. Mit dem Verein Hapoel Tel Aviv besteht eine Fanfreundschaft. Nicht nur deshalb hatten Verein und Fans nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 Mitgefühl und Solidarität bekundet.

Dass die Ultras nun den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als Faschisten bezeichnet haben, markiert eine Wende beim Thema Palästina. Denn die Gruppierung steht traditionell der antideutschen Szene nahe, die sich bedingungslos an die Seite des Staates Israel stellt. In Hamburgs radikaler Linker ist das eine starke Strömung, die sich rund um das besetzte Autonome Zentrum Rote Flora kristallisiert.

Unter den St.-Pauli-Fans bleibt das Thema umstritten, wie am Sonntag Transparente in anderen Tribünenbereichen zeigten. So pflichteten etwa Fans den Ultras bei mit einem Banner „Stop warcrimes in Gaza!“, also „beendet Kriegsverbrechen in Gaza“. Andere versuchten ein Gegengewicht zu setzen, mit dem Slogan „Free the hostages“, also „Befreit die Geiseln“, die die Hamas noch immer in ihrer Gewalt hat.

Likud und Hamas auf einer Stufe

Als Kompromissangebot kann gelten „Fuck Likud – Fuck Hamas“, das die Terrororganisation auf eine Stufe mit Netanjahus Regierungspartei stellt – mit dem sehr allgemeinen Zusatz „Freiheit für alle Unterdrückten“. Die vertretenden Meinungen bildeten ein Gleichgewicht zwischen Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung und einer klaren Kante gegen Antisemitismus.

Im Mai hatten Ordnungskräfte ein Transparent mit der Aufschrift ‚Genozid in Gaza stoppen‘ beschlagnahmt

Wenngleich sich die organisierte Fanszene zuvor nie so eindeutig gegen das Vorgehen der israelischen Regierung gestellt hatte, sind propalästinensische Statements am Millerntor keine Neuigkeit. Beim ersten Heimspiel der Saison gegen Dortmund wurde ein „Ceasefire Now!“-Transparent gezeigt, also „Waffenstillstand jetzt!“, beim Saisonfinale wurde gefordert, Israel die „Rote Karte“ zu zeigen.

Beim Heimspiel gegen Stuttgart im Mai hatten Ordnungskräfte während der Halbzeitpause ein Transparent mit der Aufschrift „Genozid in Gaza stoppen“ beschlagnahmt. Das im Anschluss veröffentlichte Vereinsstatement blieb recht vage, gelobte auf der einen Seite, die Meinungsfreiheit zu respektieren, sprach sich aber auch gegen „polarisierende Schlagworte“ aus.

Kritik am Kapitän wegen Palästina-T-Shirt

Nach den Ereignissen vom Wochenende hat der Verein keine öffentliche Stellungnahme abgegeben. Offenbar scheint ihm die Bezeichnung von Netanjahu als „Faschist“ eher von der Meinungsfreiheit gedeckt als der „Genozid“-Vorwurf gegen Israel.

Zuletzt hatte es um das Thema Kontroversen gegeben, als St. Paulis Kapitän Jackson Irvine sich bei einem Konzert mit einem T-Shirt des fiktiven „FC Palestina“ hatte fotografieren lassen. Darauf war auch stilisiert das Gebiet Palästinas abgebildet, unter Einschluss des heutigen Israel.

Aus der Fanszene waren danach vereinzelt Vorwürfe erhoben worden, Irvine würde damit Israel das Existenzrecht absprechen. Der Verein hatte damals keinen öffentlichen Kommentar abgegeben, aber angekündigt, mit Irvine zu sprechen. Irvine selbst zeigte sich später verletzt von Antisemitismus-Vorwürfen. Er habe lediglich auf das Leid der Menschen in Gaza aufmerksam machen wollen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Gaza-Krieg #Nahost-Konflikt #FC St. Pauli #Ultras
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
St.-Pauli-Fans schwenken im Millerntorstadion einen Regenbogenflagge und einen mit der Aufschrift "FCK AFD"

Debatte um Fanhymne von Nazi-Autor

Der FC St. Pauli bleibt herzlos

Ein Gutachten bestätigt, dass der Texter der Fanhymne „Das Herz von St. Pauli“ sich in den Dienst des NS-Regimes gestellt hatte.
Von Jan Kahlcke
Werder-Fans mit Transparenten und Fahnen im Stadion.

Politik im Stadion

Linker wird’s nicht im deutschen Fußball

Beim torlosen Remis zwischen Werder Bremen und St. Pauli passiert auf dem Rasen recht wenig. Im Stadion geht es dafür sehr politisch zu.
Von Fridolin Haagen
Sankt-Pauli-Fans im Stadion am Millerntor

FC St. Pauli

Angriff über den linken Flügel

Nachhaltigkeit, Antisexismus, nun auch noch eine Genossenschaft: Der FC St. Pau­li ist anders als andere Klubs. Kann der Verein damit Vorbild sein?
Von Jan Kahlcke

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Aktivistin über Autos in der Stadt

„Wir müssen Verbote aussprechen“

2

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“

3

Die IG Metall und das Verbrenner-Aus

Gewerkschaft gegen Klimaziele

4

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Alles guckt nach Gelsenkirchen

5

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Protest gegen Schwarz-Rot

6

Attentat auf Charlie Kirk

Ein Spektakel der Gewalt