Einreisebeschränkungen für Russen: Kein Weg mehr nach Europa

Vierzehn Jour­na­lis­t:in­nen aus sechs Ländern der ehemaligen Sowjetunion haben sich auf Einladung der taz Panter Stiftung und des Auswärtigen Amtes in Berlin getroffen. In Zeiten von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist das kein Selbstgänger. Doch der Austausch gelingt. Die dabei entstandenen Texte sind am 11. November 2022 in einer Sonderbeilage der taz erschienen und werden hier online gesammelt. Sie liefern Einblicke in das aktuelle Kriegsgeschehen und den Alltag. Der hier nebenstehende Text ist im Rahmen des Workshops entstanden.

Die Tür öffnen, und sei es nur einen Spalt breit – dazu möchte auch die taz Panter Stiftung ihren Beitrag leisten. Will heißen: kritischen Au­to­r:in­nen eine Plattform geben, damit ihre Stimmen gehört werden – auch hier, schreibt Tigran Petrosyan im Editorial zu der Sonderseiten.

Viele der am Workshop Beteiligten berichten bereits seit März 2022 mehrmals wöchentlich Journalismus der Ukraine, aus Russland und Belarus, dem Südkaukasus und dem Exil im Baltikum über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Heimatländer. Mit ihrem Tagebuch „Krieg und Frieden“ bieten sie Einblicke aus erster Hand – auf Deutsch und Russisch.