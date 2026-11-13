M it massiver Betroffenheit und Empörung ist zu rechnen. Die Geschichten, die in der gerade veröffentlichten ARD-Dokumentation über Kinderdoping erzählt werden, zeugen von einer besonderen Brutalität des Leistungssports. Der eine Minderjährige verliert sein Bein, der andere seine Nieren, wiederum einer sein Leben. Und neben den Folgen der unerlaubten leistungssteigernden Mittel handeln die Geschichten aus aller Welt von physischer, psychischer und sexueller Gewalt. Das ist freilich kein zufälliges Zusammentreffen schlimmster Verbrechen. Wer sich ermächtigt sieht, trotz des extremen Gesundheitsrisikos Kinderkörper für sportliche Höchstleistungen zu manipulieren, missachtet offenkundig bedenkenlos auch andere Grenzen.

Bisweilen sind die Verbindungen der Überschreitungen erschreckend direkt. Eindrücklich ist, wie Hans-Georg Aschenbach, der Skisprung-Olympiasieger von 1976 für die DDR und heutige Sportmediziner, in der ARD-Doku erzählt, wie die Einnahme von anabolen Steroiden den sexuellen Trieb der Athletinnen und Athleten massiv erhöhte und Missbrauch durch Trainer begünstigte.

Neu ist das Phänomen Kinderdoping wahrlich nicht. In der Doku werden von Hajo Seppelt und seinem Team auch mehrere historische Fälle in Erinnerung gerufen. Die aktuelle Lage ist jedoch beunruhigend. Anonymen Befragungen von Sportlerinnen und Sportlern zufolge sind derzeit weltweit 10 Millionen Kinder von Doping betroffen. Das Internet sorgt für einen leichteren Zugang zu unerlaubten Mitteln. Dass Influencer mit hoher Gefolgschaft die Folgen von deren Einnahme verharmlosen, hat fatale Wirkung.

Was jedoch tun mit all den Informationen, der Betroffenheit und der Empörung? Wird beispielsweise Ronald Rauhe, der Staatsminister für Sport, der zur Auftaktveranstaltung der ARD-Doku geladen war, irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Je intensiver er sich diesem Thema zuwenden würde, desto brüchiger würde das Bild werden, das von den Lobbyisten des Sports gern gezeichnet wird. Die Betonung, wie vorbildhaft, verbindend und stärkend er doch sei und welch tolle Erzählungen er der Gesellschaft spendet.

Begeisterung für 14-jährige Medaillengewinnerin

Besonders geliebt werden die Geschichten von Wunderkindern im Sport. Gefeiert wird in den Medien etwa derzeit der Gladbacher Fußballprofi Wael Mohya, der nun im Alter von 17 Jahren schon von Jürgen Klopp ins Nationalteam berufen wurde. Einst berauschte sich das deutsche Sportpublikum an Steffi Graf, die als 13-Jährige mit dem Profitennis begann. Oder an Franziska van Almsick, die mit 14 Jahren ihre erste olympische Medaille gewann.

Die Schattenseiten all dieser Geschichten von den minderjährigen Neuankömmlingen in diesem Hochdrucksystem werden allzu gern ausgeblendet oder abgespalten. Vor allem, wenn es um Doping geht. Das betrifft auch die Berichterstattung. Die ARD etwa verfügt über eine Sportredaktion und eine Dopingredaktion. Beide gehen recht unabhängig voneinander ihrer Arbeit nach. Tritt Seppelt bei Großveranstaltungen im ARD-Studio auf, wirkt das häufig wie eine pflichtschuldige Unterbrechung des Sportprogramms.

Wie vor der Ausstrahlung der aktuellen Doku über Kinderdoping bekannt wurde, stellt die ARD derzeit aus Kostengründen die weitere Zusammenarbeit mit ihm auf den Prüfstand. Die aufkommende Frage, wie viel Dopingberichterstattung sich die ARD noch leisten kann, zeigt auch, warum das bestehende Leistungssportsystem durch Erzählungen seiner Opfer kaum ins Wanken gebracht werden kann.

Was könnte gegen Kinderdoping getan werden? Der Leiter des Referats Dopingbekämpfung bei der Unesco schlägt in der Doku vor, eine internationale Konferenz einzuberufen. Besser ist die Ohnmacht gegenüber dem Leistungssport kaum zu umschreiben.