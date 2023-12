Digitale Stigmatisierung von Sexarbeit : Das sozialste Gewerbe der Welt

Das Internet wird für Sex­ar­bei­te­r*in­nen immer wichtiger. Doch Plattformen und Zahlungsdienstleister aus den USA erschweren ihnen das Leben.

Seid darauf vorbereitet, dass ihr von Plattform zu Plattform wechseln müsst“, erklärt Por­n­oper­for­me­r*in und Re­gis­seu­r*in Vespéral. Zusammen mit vier anderen Sex­ar­bei­te­r*in­nen diskutiert Vesperál auf der Adult Industry Only, einem Branchentreffen des Berliner Pornfilmfestivals im Oktober. Sie sprechen über „Social Media Survival“. Ein passender Titel. Denn auf Social Media und anderen Onlineplattformen kämpfen Sex­ar­bei­te­r*in­nen oft ums Überleben.

„Sexarbeit“ ist ein Oberbegriff für das große Feld sexueller und erotischer Dienstleistungen. Sex­ar­bei­te­r*in­nen treten etwa in pornografischen Filmen auf, verkaufen Bilder und Videos, strippen oder treffen sich mit ihren Kund*innen. Ob Porno oder Sexkauf, viele Sex­ar­bei­te­r*in­nen sind auf Onlineplattformen unterwegs. „Das Internet ist im Laufe der Zeit zur Anbahnungsstätte Nummer eins geworden“, sagt André Nolte, Sexarbeiter und Pressesprecher des Berufsverbandes für erotische und sexuelle Dienstleistungen.

Ein wichtiger Teil der Onlineaktivitäten von Sex­ar­bei­te­r*in­nen ist Social Media. „Das liegt ja schon im Namen: Unser Beruf ist ja sozial“, erklärt Nolte. „Sexualität ist mehr als rein/raus und die eigentlichen sechs Sekunden Muskelkontraktion. Darum geht es ja nicht. Es geht um Nähe und Zwischenmenschlichkeit, und das ist das, wofür auch Social Media da ist.“

Doch oft werden Social-Media-Accounts von Sex­ar­bei­te­r*in­nen gesperrt oder gelöscht. Das kennen auch die Teilnehmenden der Adult-Industry-Only-Konferenz. Viele haben erlebt, wie sehr das schmerzt. „Es bedeutet nicht nur, alle seine Fol­lo­wer*­in­nen und Content zu verlieren, sondern auch Erinnerungen und Verbindungen“, sagt Per­for­me­r*in Kali Sudhra. Oftmals wissen die Betroffenen gar nicht genau, warum ihr Account gesperrt wurde. „Es ist ­schwierig, bei all den Regeländerungen den Überblick zu behalten“, sagt Vespéral. Per­for­me­r*in Kali Sudhra erzählt, wie Sperrungen und Löschungen auf Instagram sie mental belasten: „Ich musste zwischendurch die App löschen, um nicht so besessen davon zu werden. Es ist einfach so frustrierend, wenn einem seine Stimme weggenommen wird.“

Verdächtiges Angebot

Jiz Lee, Marketing-Di­rek­to­r*in einer Pornoproduktionsfirma, versuchte immer weniger explizite Bilder zu posten. Doch selbst ein Foto mit einer herausgestreckten Zunge führte auf Instagram zur Löschung. Es bestehe der Verdacht, dass dies ein Angebot sexueller Dienstleistungen darstelle.

Doch es geht nicht nur um mehr oder weniger explizite Inhalte, sagt André Nolte: „Man muss dazu sagen, dass das Thema Sexarbeit einfach grundsätzlich auf Social Media verboten ist. Da geht es nicht nur darum, dass eine Brustwarze zu sehen ist. Wenn ich nur schreibe, ‚Ich bin Sexarbeiter‘, wird mein Account gelöscht.“

Auf Anfrage verweist Meta, die Betreiberfirma von Instagram, auf ihre Richtlinien: Neben Inhalten, die „sexuelle Begegnungen oder gewerbliche sexuelle Dienstleistungen zwischen Erwachsenen fördern“ schränke Meta auch „die Verwendung explizit sexueller, möglicherweise zu einer sexuellen Kontaktaufnahme führender Sprache ein“.

Nur X (ehemals Twitter) galt lange als sexarbeitsfreundlich. Nackte Haut oder Fetischkleidung waren hier kein Problem. Auch weibliche Brustwarzen, die etwa auf Instagram ein Tabu sind und schnell zu einer Sperrung des Accounts führen. „Twitter ist das immer ein bisschen egal gewesen. Die hat das nicht gekratzt“, sagt Nolte.

Wo ist der Platz der Zukunft?

Seit Elon Musk die Plattform übernommen hat, ist für viele Menschen alles anders. Dazu gehören auch Sexarbeiter*innen. Durch neue Regeln auf X werden Sex­ar­bei­te­r*in­nen eingeschränkt. Explizite Accounts tauchen etwa in Suchen oft nicht mehr auf. Auch wenn sie einen „blauen Haken“ haben – das neue kostenpflichtige Angebot von X, welches die Reichweite eigentlich erhöhen soll.

Außerdem verlassen viele Menschen die Plattform. Denn Musk gibt rechten und hasserfüllten Ansichten viel mehr Raum. Accounts, die vormals wegen Falschinformation und Hetze gesperrt waren, schaltete er frei. „Ich bin sehr traurig darüber, in welche Richtung sich Twitter verändert hat. Das war meine Lieblingsplattform, weil explizite Inhalte erlaubt waren“, sagt Jiz Lee. Aber es werde wohl etwas anderes geben, das diesen Platz in Zukunft einnimmt.

Selbst eine Plattform, die für solche Darstellungen berühmt ist, verbot explizite Inhalte – wenn auch nur für eine kurze Zeit. Die Webseite OnlyFans bekam insbesondere während den Anfängen der Coronapandemie viel mediale Aufmerksamkeit. Nut­ze­r*in­nen können auf OnlyFans kostenpflichtige Abos abschließen, um Videos und Fotos ei­ner*s An­bie­te­r*in zu sehen. Überwiegend sind dies erotische oder pornografische Darstellungen. Umso schockierter waren Nut­ze­r*in­nen als OnlyFans, im August 2021 ankündigte, solche expliziten Inhalte auf der Plattform zu verbieten.

Banken würden sich weigern, Transaktionen durchzuführen, die mit explizitem Content in Verbindung stehen, erklärte OnlyFans-Gründer Tim Stoke­ly. Diese Entscheidung wurde einige Tage später wieder zurückgenommen. Man habe Zusicherungen von Banken bekommen, Zahlungen trotz expliziter Inhalte abzuwickeln.

Dienstleister PayPal

Banken und Zahlungsdienstleiter sind bekannt dafür, Sex­ar­bei­te­r*in­nen von ihren Diensten auszuschließen. Dabei sind gerade Online­zahlungsdienstleister für die Sexarbeit wichtig. Einer der größten Dienstleister ist Paypal. Eigentlich entspricht das Prinzip Paypal genau dem Bezahlprinzip bei Sexarbeit, wie Nolte es schildert: „eine Bezahlung im Vorfeld, die schnell abgewickelt wird“.

Doch viele Menschen in der Branche haben die Erfahrung gemacht, dass ihr PayPal-Konto gesperrt wurde. Denn in seinen Nutzungsrichtlinien verbietet PayPal unter anderem Transaktionen bezüglich „Artikeln, die als obszön anzusehen sind“, und „bestimmten sexuell orientierten Materialien oder Diensten“. „In den Chatgruppen in unserem Verband merke ich, dass die meisten drunter leiden“, erklärt Nolte. Sein Konto sei schon dreimal gesperrt gewesen. Es gebe Tricks, um Sperrungen zu umgehen: „Ich verkaufe offiziell Gewürzregale“. Aber so werde die Branche unsichtbar. „Dabei gehören wir ja dazu. Unsere Arbeit ist Teil der Gesellschaft.“

PayPal erklärt auf Anfrage, die Richtlinien ergeben sich „unter anderem aus geltenden gesetzlichen Regelungen und Branchenstandards“. Tatsächlich ist der Ausschluss von Sexarbeit in der Bankenbranche üblich. Bei einigen Banken können Sex­ar­bei­te­r*in­nen kein Konto eröffnen. Oder sie müssen höhere Gebühren zahlen, weil sie durch ihre Tätigkeit als risikoreichere Kun­d*in­nen gelten. Die Nachfrage, auf welche gesetzlichen Regelungen man sich beziehe, beantwortet PayPal nicht.

Die Juristin Dr. Margarete Gräfin von Galen hat sich in ihrer Dissertation mit Rechtsfragen der Prostitution beschäftigt. Sie erklärt: „Es gibt in Deutschland keine gesetzliche Regel, die die Art und Weise der Bezahlung bei Sexdienstleistungen betrifft. Alle Zahlungsmöglichkeiten, die es für andere Berufe oder Dienstleistungen gibt, sind auch in dieser Branche gesetzlich nicht ausgeschlossen.“

Sexarbeit gefährlicher?

In den USA aber gibt es dazu viele Gesetze – und dort haben die meisten dieser Firmen ihren Hauptsitz. Gesetzesänderungen in dem Land beeinflussen damit unter Umständen das Leben von Sex­ar­bei­te­r*in­nen auf der ganzen Welt. So geschah es etwa in 2018 mit Fosta (Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act) und Sesta (Stop Enabling Sex Traffickers Act). Diese zwei Gesetze sollten sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel im Internet, insbesondere von minderjährigen Opfern, verhindern.

Nach US-amerikanischem Gesetz sind Plattformen eigentlich nicht verantwortlich für die Inhalte, welche andere dort verbreiten. Dies wird unter Fosta und Sesta teilweise aufgehoben. Wenn auf einer Seite Sexkauf beworben wird, sind die Be­trei­be­r*in­nen nun verantwortlich. Sie können strafrechtlich verfolgt werden.

Doch effektiv sind diese Gesetze nicht. In einem Artikel aus dem Jahr 2021 stellte eine Gruppe von Rechts­wis­sen­schaft­le­r*in­nen fest: Fosta habe kaum zu Gerichtsverfahren geführt. Das Gesetz habe hauptsächlich bewirkt, dass viele Plattformen Sex­ar­bei­te­r*in­nen ausschließen. Dadurch würde Sexarbeit möglicherweise gefährlicher. Denn so können sich Sex­ar­bei­te­r*in­nen etwa nicht darüber austauschen, wel­che*r Kun­d*in bei ei­ner*m Kol­le­g*in übergriffig war oder nicht zahlen wollte.

Als Reaktion auf Fosta/Sesta erstellte das Kollektiv Assembly Four aus Australien ein eigenes Netzwerk für Sexarbeiter*innen: Switter. Doch 2022 musste das Netzwerk wieder schließen. Australische Gesetzesänderung machten es unmöglich, die Seite weiter zu betreiben. Doch sind alternative Netzwerke eine Lösung für das Problem? Jiz Lee sagt, nein. Sex­ar­bei­te­r*in­nen sollten in der Öffentlichkeit sein und sich nicht auf speziellen Seiten verstecken müssen.

Wie Sex­ar­bei­te­r*in­nen online diskriminiert werden, ist ein Zeichen der Stigmatisierung dieses Berufszweigs. Für viele gilt Sexarbeit nicht als „normaler Job“. Das gilt insbesondere für den direkten sexuellen Kontakt mit Kund*innen. Anfang November sprach sich die CDU/CSU-Fraktion in einem Positionspapier für ein Sexkaufverbot aus. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich offen gegenüber einem Verbot.

Unter einem Sexkaufverbot in Deutschland könnte es für Sex­ar­bei­te­r*in­nen online noch ungemütlicher werden. Doch vertreiben lassen sie sich nicht. Denn, so sagt Jiz Lee: „Sexarbeit und Sexualität in all ihren Ausdrucksformen werden immer ein wesentlicher Bestandteil der Menschheit sein.“