Die Wochenvorschau: Mal wieder was mit Tieren
Das Angebot der nächsten Tage reicht von der Teilung auch bei der Fauna bis 1989 an der innerdeutschen Grenze bis zu Protest von Fridays for future.
Am Donnerstag geht es auch um DDR-Geschichte, tierisch lustig wird es aber nicht: Unter dem Motto „Die Akten gehören uns“ diskutieren ArchivarInnen in der ehemaligen Stasi-Zentrale über die Rolle von Archiven für Erinnerung und Bildungsarbeit (18.30 Uhr). Historischer Kontext des Termins ist die Besetzung des Gebäudekomplexes durch BürgerrechtlerInnen im September vor 35 Jahren, sie forderten die Öffnung und Bewahrung der Stasi-Akten, was dann ja auch im Rahmen der Möglichkeiten geschah. Drumherum gibt es Infotische, an denen sich Archive vorstellen – vom Archiv Bürgerbewegung Leipzig über die Robert-Havemann-Gesellschaft bis zur Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Wenn Sie am Freitagvormittag Zeit haben, versuchen Sie doch, um 10 Uhr in den Prozess im Landgericht am Tegeler Weg zu kommen. Dort wird über eine Räumungsklage gegen die AfD verhandelt: Die Eigentümerfirma will die Bundesgeschäftsstelle der Partei aus ihrem Gebäude in Reinickendorf schmeißen. Hintergrund ist die Wahlparty nach der Bundestagswahl am 23. Februar im Innenhof.
Ruhig auch ans Klima denken
Zum Wochenende hin wird das Wetter wieder trocken und sonnig („Stand heute“, wie man jetzt so sagt). Eine gute Gelegenheit, mal wieder bei den bundesweiten Klimaprotesten von Fridays for Future (FFF) vorbeizuschauen. Die finden diesmal unter dem Hashtag #ExitGasEnterFuture statt, und zwar wie immer im Invalidenpark vis-à-vis dem Bundeswirtschaftsministerium. Obwohl (oder weil?) die dortige Hausherrin mittlerweile gar nicht mehr für den Klimaschutz zuständig ist. FFF demonstrieren für einen „sofortigen Stopp aller neuen Erdgasprojekte, egal ob auf Borkum in der Nordsee oder in Reichling in Bayern“. Erdgas sei „kein harmloser Übergang, sondern ein extrem klimaschädlicher Brandbeschleuniger“, heißt es im Aufruf. Los geht’s um 12 Uhr.
Zum Schluss doch noch mal was mit Tieren: Am Samstag lassen die Berliner Bäderbetriebe im Sommerbad Staaken-West und am Sonntag im Sommerbad am Insulaner (je 10–17 Uhr) erstmals Hunde in die Becken. Mögen manche eklig finden, aber na ja, die Saison ist vorbei, und später wird das Wasser ja eh abgelassen und das Becken gereinigt. Oder, wie es die BBB ganz poetisch formulieren: „Wenn die ersten Badegäste wiederkommen, ist vom Hundeschwimmen nur noch eins übrig, die schöne Erinnerung.“ Der Eintritt beträgt „1 Euro je Fuß und Pfote, also pro Mensch 2 € und pro Hund 4 €“, außerdem gelten artspezifische Baderegeln, zum Beispiel: „Hunde langsam ans Wasser gewöhnen, um Temperaturschocks zu vermeiden“, „Nicht mit vollem Magen schwimmen lassen, es drohen Schwächezustände“ oder „Keine Hunde auf Rutschen oder Sprungbretter heben“.
