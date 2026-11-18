Gerade brechen wir aus der Baumdunkelheit des Waldes in diesem Meer an Feldern heraus, da erscheint sie uns am südpolnischen Horizont: die Mutter Gottes. Oder zumindest ihre steinerne Doppelgängerin, eine riesenhafte Marienstatue.

„Und zwar eine ganz besondere“, erklärt uns stolz der pilgernde Paweł Ziebetzki im Casual-Business-Outfit, den wir zwei Dörfer zuvor als Anhalter aufgelesen haben. Denn diese Marienstatue hier, sie wacht nicht über das Seelenheil der schlesischen Landbevölkerung, sondern über das der regionalen Wirtschaft ihrer Unternehmer.

Möglich wurde der Bau durch den wirtschaftlichen Aufschwung Polens. Der schuf über die Jahrzehnte nachweltbesorgte Geschäftsleute, die ihren Wohlstand nach alter katholischer Sitte in Seelenheil ummünzen wollten. Die gerade im nicht weit entfernten Dorf Konotopie errichtete, mit 55 Metern höchste und damit nach kanonischem Recht auch die meiste Gottesgnade erzeugende Marienstatue Europas ist die Spitze dieses Baubooms. Aber aufgestellt wird im ganzen Land, was das Kreuz hält.

Wunder neben der Biogasanlage

Größe ist allerdings längst nicht mehr alles. „Diese Marienstatue hier ist die einzige, die explizit der Wirtschaft gewidmet ist – bislang“, erklärt uns der kundige Paweł beim sehnsüchtigen Blick auf die aus „feinstem schlesischen Marmor“, sprich schnödem Granit, und unweit einer modernen Biogasanlage in die platte Landschaft gebaute Figur.

„Wir Polen haben ein ökonomisches Wunder erlebt“, fährt er fort, als wir bereits zu Füßen der mit 25 Metern beinahe gotteslästerlich kleinen Statue stehen. Den Gewinn daraus widme man nun dem Wunder der unbefleckten Empfängnis. „Aber im Gegenzug erwarten wir natürlich weitere ökonomische Wunder“, zeichnet Paweł diese Dreifaltigkeit zu Ende.

„Schauen Sie beispielsweise dort“, weist er uns auf ein paar Gläubiger hin, die wie wir die Statue umrunden und gerade mit geschlossenen Augen andächtig den linken großen Zeh der Maria betätscheln. „Die Berührung des linken Fußes feit vor dem Ausfall von Privatkrediten.“ Ein Gebet am rechten Fuß wiederum sorge für besonders gute Bonität.

Den Widerspruch, dass hier Schuldner und Gläubiger andächtig Seit’ an Seit’ für gegensätzliche Ziele beten, halten wohl nur Katholiken aus. „Und wer vorne am Brunnen Geld ins Wasser wirft, darf sich sogar eine KPI, also eine Leistungskennzahl aussuchen!“, reißt uns Paweł aus unseren Gedanken über Religion und Doppelmoral. Der gewünschte Erfolgsindikator steige dann um bis zu 20 Prozent – pro Veranlagungszeitraum!

Er selbst bete hier regelmäßig für die Genesung seiner Immobilieninvestitionen, erzählt uns Paweł nach dem Rundgang beim Stöbern durch den mit allerhand Wackelkopf-Marien, Bundeslade-Sparschweinen und Wallfahrt-Wallets vollgestellten Souvenir-Shop. Er verstehe aber auch, warum traditionellere Polen die hiesige Statue als „Mammon Maria“ verspotteten. Gerade deshalb befürworte er den Plan der polnischen Regierung, der Wirtschaft gewidmete Marienstatuen nur noch neben bestehenden errichten zu lassen. „Dann können die, die arm bleiben wollen, an der alten Maria beten. Und alle anderen an der neuen, größeren.“

Orte der pekuniären Hoffnung

Außerdem begeistere man so die Jugend wieder für die katholische Heiligenwelt, erklärt Paweł Ziebetzki demütig. „Früher hat man für Gesundheit zum heiligen Kamillus gebetet und für Fruchtbarkeit zur heiligen Margareta, aber dafür gibt es heute nun mal Krankenkasse und Kinderwunschklinik.“ Jetzt existierten eben Orte der Hoffnung für moderne Probleme wie Krypto-Crashs und schwindende Klickraten.

Eine Entwicklung, so beichtet uns Paweł zum Abschluss, während wir einen gerade gekauften alten weißen Plüschmann im Auto verstauen, sei ihm dann aber doch „zu modern“: die von katholischen Wirtschaftswissenschaftlern geforderte Disintermediation, also den Ausschluss von Mittelsmännern. Statt Heiligenbildnisse gleich Statuen großer Ökonomen zu errichten, hält er für falsch.

„Okay, Adam Smith war wenigstens ein echter Christ, aber Karl Marx? Nein danke. Da ist mir dann doch Helmut Kohl lieber.“ Der habe immerhin mitgeholfen, Polen in die EU zu bringen. „Ich frage Sie: ein Deutscher, der Polen wieder aufbaut? Wenige Jahrzehnte nach dem Krieg? Wenn das kein Wunder war, weiß ich es auch nicht.“