P lötzlich war meine Mütze verschwunden, spurlos, wozu man wissen muss, dass ich ohne Mütze nicht vor die Tür gehe. Im Sommer sind die Kopfbedeckungen aus Leinen, sonst aus Wolle, und man kann sich das tatsächlich derart angewöhnen, dass ohne Mütze aus dem Haus zu gehen sich anfühlt, als täte man’s mit freiem Oberkörper, wozu sich meiner nicht eignet.

Jedenfalls war meine Lieblingsmütze, eine Flatcap aus braunem Tweed, plötzlich weg. „Die hast du verloren“, sagt meine Frau, die Logik kann, aber ein bisschen Logik kann ich auch und weiß, dass ich draußen immer Mütze trage und sie also aufgehabt haben musste, als ich nach Hause kam. Auf der Garderobe aber ist sie nicht, auf der Anrichte ebenso wenig, und dann tut man das, was man in solchen Fällen immer tut: sinnlos suchen, im Wäschekorb, im Klo oder im Küchenschrank, schon weil einen das vor der Ohnmacht bewahrt, wie sie kaum einmal tiefer gähnt als in dem Wort weg. Der Herr gibt’s, der Herr nimmt’s, hätte es früher geheißen, aber weder bin ich religiös noch von der gelassenen Sorte. Es macht mich wahnsinnig, es knüppelt mich nieder.

Meine Frau schlug vor, ich hätte die Kappe bereits vor dem Haus mit dem Fahrradhelm abgenommen, sie abgelegt und vergessen, und jemand habe sie mitgenommen. Das ist sicher das, was einem dazu einfallen kann, aber ich glaube nicht daran. So arbeite ich nicht, aber ich habe auch neulich den Fahrrad-Akku auf der Treppe stehenlassen, und der Nachbar hat ihn später vorbeigebracht.

Keine Woche später das nächste Ding

Warum ich das erzähle? Keine Woche später ist meine Uhr weg, gleichfalls spurlos, wozu man wissen muss, dass ich immer eine Uhr trage und sie außerhalb des Hauses nur im Schwimmbad abnehme. Nun war ich aber nicht im Schwimmbad, sondern bloß im Lesesessel, und gegen zehn sah ich auf die Uhr, um zu entscheiden, ob das Buchkapitel ins Bett gehöre. Ich blieb noch ein Weilchen, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ich hernach nicht das tat, was ich jeden Abend vorm Schlafengehen tue: Ich nehme die Uhr ab und lege sie auf die Anrichte im Flur, immer.

Heute morgen jedoch: keine Uhr, nicht auf der Anrichte, nicht im Klo und nicht im Wäschekorb, auch nicht im Arbeits- oder Schlafzimmer. Und wenn es in Demenzfilmen so ist, dass eben noch gesunde Leute im Kühlschrank ihr Shampoo finden: Ich habe nachgesehen. Es liegt keine Uhr im Kühlschrank.

In der Zeitung steht, dass wir in einer sich auflösenden Welt leben, und zwar wusste ich auch vorher schon, was damit gemeint ist. Vielleicht ist es aber so, dass sich mein ganz persönliches Leben allmählich zurückzieht: Morgen fehlen die Handschuhe, nächste Woche fehlt der Füller. Und irgendwann habe ich darüber den Verstand verloren und gehe unbeschwert dahin zurück, wo ich einmal hergekommen bin – und angesichts der Schönheit dieser Pointe ist es fast schade, dass immerhin die Uhr, an ganz idiotischer Stelle, wieder aufgetaucht ist.