BMW-Besitzer durften kürzlich eine besondere Überraschung erleben: Starteten sie ihren Wagen, wurde auf dem Control-Display ein Werbeclip für den Film „Spider-Man: Brand New Day“ abgespielt – ob sie wollten oder nicht. Hintergrund war ein Deal zwischen BMW und Sony, in dessen aktuellen Superheldenstreifen dafür die neuesten Modelle des Automobilherstellers rumgurken dürfen.

Obwohl sich viele Fahrer öffentlich genervt von der unverlangten Kurzfilmeinlage zeigten, sieht der Konzern die Aktion als vollen Erfolg, weshalb sie nicht die letzte ihrer Art gewesen sein dürfte. „Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich schon auf den Oktober freuen“, verspricht BMW-Chef Milan Nedeljković. „Zum Start des neuen Street-Fighter-Films belohnen wir alle, die sich bis dahin unseren iX3 zugelegt haben, mit exklusiven nicht im Kino gezeigten Szenen, die wir über das Navi ausspielen – natürlich nur in Streckenabschnitten, die nicht allzu viel Aufmerksamkeit verlangen, schnurgerade Autobahntrassen etwa.“

Damit reagiert das Unternehmen auf die viel geäußerte Kritik, derartige „Werbe-Überfälle“ könnten grob vom Verkehr ablenken. „Wenn überhaupt, sensibilisieren wir die Fahrer für plötzliche Reize. Apropos: Zombie-Fans werden an Halloween auf ihre Kosten kommen, wenn wir die schockierendsten Stellen aus ‚Queens of the Dead‘ in unsere Elektro-SUVs zaubern – über die Innenspiegel, wenn man es am wenigsten erwartet. Buh!“

Doomsday im Tunnel

Dass konkurrierende Firmen ähnliche Ideen entwickeln, verwundert kaum. Über den jüngst angekündigten VW ID ERA 5X ist bisher nur wenig bekannt, „ein immersives Entertainment-Erlebnis in Zusammenarbeit mit Marvel“ hat die strauchelnde Volkswagen AG in ihrer letzten Pressemitteilung aber mehrmals hervorgehoben „Sobald Sie in einen Tunnel fahren, projiziert unser Smart-Light-System eine der zehn Post-Credit-Scenes aus ‚Avengers: Doomsday‘ ins Wageninnere. Sie werden sich fühlen, als würden Sie an der Seite von Captain America und Thor die Welt retten! Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, diese Einblendungen, etwa in brenzligen Situationen während der Rush-Hour, durch Eingabe Ihrer MyVW-PIN und Daumen-Scan-Bestätigung zu pausieren – sogar dreimal ohne Extragebühr.“

Porsche wiederum setzt auf den heiß erwarteten dritten Teil der „Dune“-Reihe. „Wir werfen nicht einfach nur Ausschnitte aus dem Blockbuster aufs Display, wir sprechen sämtliche Sinne an“, schwärmt Porsche-Pressesprecher Florian Laudan. „Der Cayenne Electric ist leise wie nie. Aber nicht, wenn beim Cruisen auf ruhigen Landstraßen unvermittelt der wummernde Soundtrack von Hans Zimmer aus allen Ecken unseres innovativen Dolby-Surround-Systems dröhnt! Dazu sorgt die Elektronik im Fahrersitz für Surprise-Vibrationen, als würde jeden Moment unter Ihnen ein Todeswurm hervorpreschen, und wenn die Klimaanlage literweise Sand in Ihr Gesicht sprüht, kommen Sie sich wirklich vor wie auf einem Wüstenplaneten.“

Nicht hinterm Berg halten möchte man bei Opel, wo man Animationsfans als potenzielle Käuferschicht wittert. „Die Zuschauerrekorde des fünften Teils beweisen: ‚Toy Story‘ verbindet Generationen. Darum holen wir ab sofort die beliebtesten Pixar-Helden serienmäßig in unsere Familienkutschen“, jubelt Carina Elsinger, Communications Manager bei Stellantis. „Unser Hybrid-Frontera zum Beispiel begrüßt die einsteigenden Familienmitglieder mit einem motivierenden fünfminütigen Monolog von Buzz Lightyear. Die Kleinsten bekommen spielerisch Sicherheit beigebracht: Abschnallen dürfen sie sich erst, wenn sie den Song ‚Un Poco Loco‘ aus ‚Coco‘ vollständig mit dem korrekten englischen Text abgesungen haben, vorher bleiben die Gurte eingerastet.“

Ein weiteres Gimmick: Beim Einparken werden mit der Rückfahrkamera gefilmte Fahrzeuge im Heckbereich durch die sprechenden Autos aus „Cars“ ersetzt. Und: „Sollte sich das Auto mal überschlagen, wird zur Beruhigung der Insassen auf dem Dachhimmel der Klassiker ‚Alles steht Kopf‘ vorgeführt – kostenlos in voller Länge“, garantiert Elsinger.

Synergie, Synergie

Regelrecht bodenständig nehmen sich daneben die Pläne von Mercedes-Benz aus. Wer künftig seinen CLA-Benziner betanken möchte, soll einen kurzen Werbespot für das schwäbische Kultmüsli Seitenbacher anhören müssen, bevor sich die Tankklappe öffnet.

„Das sind Synergieeffekte, die dem Ländle zugutekommen“, erklärte BaWü-Ministerpräsident Cem Özdemir jüngst zu diesem Kooperations-Coup. „Während ich der vertrauten Stimme lausche, kann ich mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich wirklich so viel Treibstoff brauche – oder ob ich, statt den Verbrenner auszufahren, nicht lieber eine Schüssel Bircher-Verwöhn-Mischung löffle.“

Gerüchte, dass der aus dem Radio bekannte Seitenbacher-Sprecher in Modellen mit Premiumausstattung sich auf Wunsch in den Kofferraum legt und gelangweilte Fahrzeuglenker in zähen Staus mit dem Vorlesen von Hörbüchern unterhält, sind bisher unbestätigt.