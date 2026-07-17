Die Wahrheit: Die Aiwanger-Diät
Lebenslänglich Bayer: Der Hubsi, seines Zeichens bayerischer Wirtschaftsminister, ernährt sich wie Erling Haaland am liebsten mit grober Rohmilch.
H ubert Aiwanger ist ein Leistungssportler. Seine Disziplin ist das Maulaufreißen. Früher hätte man so etwas in der Wirtschaft am Stammtisch gemacht. Heutzutage finden die wichtigsten Wettbewerbe der Maulaufreißer in den sozialen Medien statt. Der „Hubsi“, wie der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler laut Wikipedia „allgemein“ seit seiner Schulzeit genannt wird, hat dort längst seinen Stammtisch. Von dort trompetet er regelmäßig irgendwas gegen Grüne oder Linke in die Welt hinaus. Dabei scheint er jede Menge Kalorien zu verbrauchen. 6.000 an der Zahl am Tag – Kilokalorien, um genau zu sein.
Ein herkömmlicher Wirtschaftsminister, der die meiste Zeit nicht mehr macht, als in seinem Büro oder auf der Rückbank des Autos zu sitzen, mit dem er zu Terminen chauffiert wird, wird zwischen 2.100 und 2.800 Kalorien am Tag verbrennen. Aber der Hubsi ist eben Leistungssportler.
Wie seine ideale Ernährung aussieht, hat er seinen virtuellen Stammtischbrüdern nun indirekt auf X verraten. Fressen wie Erling Haaland, der norwegische Superstürmer, das ist das Ideal für den inoffiziellen Deutschen Meister im Maulaufreißen. „Ernährung mit viel Fleisch, Fisch, Eiern und um GOTTESWILLLLEN: rohe Milch! Und Haaland lebt noch? Man muss sich schon wundern, wie wir uns die letzten Jahrzehnte von gesunder natürlicher Ernährung wegbewegt haben. Mach’s wie Haaland, ernähr' dich gesund!“ So hat er es ins Netz gebrüllt und auf einen Text verlinkt, in dem steht, was der Norweger so isst und trinkt. 6.000 Kalorien eben.
Rein mit den Keimen
Finger weg also von pasteurisierter Milch! Rein mit den Keimen durch den Schlund und in den Magen! Denn was den Hubsi nicht tötet, macht ihn hart. Und Härte braucht man schließlich als Maulaufreißer. Denn solche stehen oft im Wind. Obwohl: Der Gegenwind von den linksgrünversifften H-Milchheinis kann einem wie dem kuhhornharten Hubsi naturgemäß nur wenig anhaben. Der ist fleischgehärtet. Schweinernes zum Frühstück, mittags und zum Abendbrot, mal schwarzgeräuchert, mal geselcht. Und dazu ein Fleischsalat mit Eiern. Oder umgekehrt, ein Eiersalat mit Fleischeinlage. So könnte sie aussehen, die bayerische Variante der Haaland-Diät, der selbst lieber Rindfleisch isst: Tomahawk-, Rib-Eye- oder Short-Rib-Steaks. Auch nicht schlecht. Hauptsache, die Kalorienzufuhr stimmt. Dann klappt's auch mit dem Maulaufreißen.
Und wie das klappt! Jeden Tag zeigt der Hubsi auf X, dass er in Hochform ist. Unter einen Post der Grünen zur Erbschaftssteuer antwortet er mit weit aufgerissenem X-Maul: „Die Linke soll mal die verschwundenen SED-Milliarden offenlegen und versteuern.“ Nicht schlecht, oder?
Wie viele Kalorien der Hubsi wohl beim Absetzen solcher Posts verbrennt, das wüsste man dann ganz gern. Bestimmt nicht viel weniger als ein gestandener Profi beim Anstieg mit dem Rad hinauf nach Alpe d'Huez. Der Post ist ja schon beim Lesen anstrengend. Ein Spitzenpost! Darauf eine sauber eingeschenkte Maß! Rohmilch, versteht sich. Prost!
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