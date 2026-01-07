R aimund blickte verblüfft auf die zauselbärtigen Typen, die missmutig an dem Tisch neben der Yuccapalme saßen. „Was machen die denn hier?“, sagte er, während er sich zu uns an die Theke setzte. „Ich denke, sie verachten das Café Gum?“ – „Tja“, grinste Theo: „Irgendwo müssen sie ja hin: Die Zauselbärte boykottieren die Zauselbartkneipe.“

„Sie boykottieren das Prokopop Z?“ Raimund war platt. Theo grinste noch breiter. „Das Prokopop Z heißt nicht mehr Prokopop Z. Sondern Prokopop Now!“ – „Proko… was?“ – „Prokopop Now! Mit Ausrufezeichen.“

„Hammer“, meinte Raimund. „Der alte Chuck hat den Laden seinen Enkeln überschrieben“, erklärte Luis. „Wusste gar nicht, dass Chuck noch lebt“, sagte Raimund. „In einem Pflegeheim auf Mallorca“, sagte Theo. „Jedenfalls“, fuhr Luis fort, „wollen sie die ‚Corporate Identity‘ der Pinte etwas aufhübschen.“ – „Deswegen das Ausrufezeichen“, nickte Raimund. „Vor allem aber: Weg mit dem Z“, vollendete Luis. „Das klingt zu sehr nach Putin-Buddies.“

Raimund wiegte den Kopf. „Ist ja auch nicht ganz verkehrt“, sagte er. „Die Zauselbärte finden aber, sie hätten ältere Rechte“, erwiderte Theo. „Immerhin sitzen sie seit dem ersten Tag im Prokopop Z. Und das war 1986.“ Raimund pfiff durch die Zähne.

„Damals“, sagte Theo, „hat Putin noch nicht mal daran gedacht, später als Superschurke Karriere zu machen, sondern im Dresdner KGB-Büro Kugelschreiber mit Geheimtinte befüllt und abends im ‚Goldenen Broiler‘ Bratkartoffeln mit Sülze gegessen und der Kellnerin Helga verliebte Blicke zugeworfen.“

Bebra statt Zebra

Luis war derselben Meinung. „Es kommt ja auch niemand auf die Idee, statt Zebra Bebra zu sagen“, führte er aus. „Oder“, kicherte Theo, „das Café Gum umzubenennen, bloß weil es so heißt wie ein Kaufhaus in Moskau.“ Wir hörten, wie Petris, Wirt des Café Gum, tief Luft holte. Er war Grieche und Stoiker und praktisch durch nichts aus der Ruhe zu bringen, doch plötzlich sah er aus wie Anthony Quinn in „Alexis Sorbas“: groß, stark, furchterregend. „Das Gum“, fauchte er, „heißt nach Opa Gumersindo, und Opa Gum war ein antifaschistischer Held! Er floh vor Franco aus Spanien nach Saloniki und saß in den Siebzigern nach dem Putsch der griechischen Obristen im Knast.“

„Wissen wir doch“, sagte Raimund, „beruhig dich, Pete.“ Doch Petris war noch nicht fertig und nahm sich die Zauselbärte vor: „Und das Z war das Zeichen des Widerstands gegen die griechische Diktatur, der Buchstabe der Revolution!“, schnauzte er sie an. „Also lasst es nicht zu, dass dieser Putin es übernimmt und holt euch eure Kneipe zurück!“

Am nächsten Tag hatte irgendwer das „Now!“ auf dem neuen Schild des Prokopop Z mit einem „Z“ übermalt und „FCK PTN“ daneben gesprüht. Schade war nur, dass unsere Lokalpostille wieder komplett ahnungslos war und titelte: „Zorro-Fans lassen Umbenennung von Traditionskneipe nicht zu.“