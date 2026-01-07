piwik no script img

Die WahrheitZ wie Zausel

Joachim Schulz
von Joachim Schulz

Nach der Umbenennung der alten Kneipe Prokopop Z sitzen die verlorenen Stammgäste plötzlich bei der griechischen Konkurrenz.

Schwarzes Megaphon auf orange für Illu Wahrheitkolumne

R aimund blickte verblüfft auf die zauselbärtigen Typen, die missmutig an dem Tisch neben der Yuccapalme saßen. „Was machen die denn hier?“, sagte er, während er sich zu uns an die Theke setzte. „Ich denke, sie verachten das Café Gum?“ – „Tja“, grinste Theo: „Irgendwo müssen sie ja hin: Die Zauselbärte boykottieren die Zauselbartkneipe.“

„Sie boykottieren das Prokopop Z?“ Raimund war platt. Theo grinste noch breiter. „Das Prokopop Z heißt nicht mehr Prokopop Z. Sondern Prokopop Now!“ – „Proko… was?“ – „Prokopop Now! Mit Ausrufezeichen.“

„Hammer“, meinte Raimund. „Der alte Chuck hat den Laden seinen Enkeln überschrieben“, erklärte Luis. „Wusste gar nicht, dass Chuck noch lebt“, sagte Raimund. „In einem Pflegeheim auf Mallorca“, sagte Theo. „Jedenfalls“, fuhr Luis fort, „wollen sie die ‚Corporate Identity‘ der Pinte etwas aufhübschen.“ – „Deswegen das Ausrufezeichen“, nickte Raimund. „Vor allem aber: Weg mit dem Z“, vollendete Luis. „Das klingt zu sehr nach Putin-Buddies.“

Raimund wiegte den Kopf. „Ist ja auch nicht ganz verkehrt“, sagte er. „Die Zauselbärte finden aber, sie hätten ältere Rechte“, erwiderte Theo. „Immerhin sitzen sie seit dem ersten Tag im Prokopop Z. Und das war 1986.“ Raimund pfiff durch die Zähne.

„Damals“, sagte Theo, „hat Putin noch nicht mal daran gedacht, später als Superschurke Karriere zu machen, sondern im Dresdner KGB-Büro Kugelschreiber mit Geheimtinte befüllt und abends im ‚Goldenen Broiler‘ Bratkartoffeln mit Sülze gegessen und der Kellnerin Helga verliebte Blicke zugeworfen.“

Bebra statt Zebra

Luis war derselben Meinung. „Es kommt ja auch niemand auf die Idee, statt Zebra Bebra zu sagen“, führte er aus. „Oder“, kicherte Theo, „das Café Gum umzubenennen, bloß weil es so heißt wie ein Kaufhaus in Moskau.“ Wir hörten, wie Petris, Wirt des Café Gum, tief Luft holte. Er war Grieche und Stoiker und praktisch durch nichts aus der Ruhe zu bringen, doch plötzlich sah er aus wie Anthony Quinn in „Alexis Sorbas“: groß, stark, furchterregend. „Das Gum“, fauchte er, „heißt nach Opa Gumersindo, und Opa Gum war ein antifaschistischer Held! Er floh vor Franco aus Spanien nach Saloniki und saß in den Siebzigern nach dem Putsch der griechischen Obristen im Knast.“

„Wissen wir doch“, sagte Raimund, „beruhig dich, Pete.“ Doch Petris war noch nicht fertig und nahm sich die Zauselbärte vor: „Und das Z war das Zeichen des Widerstands gegen die griechische Diktatur, der Buchstabe der Revolution!“, schnauzte er sie an. „Also lasst es nicht zu, dass dieser Putin es übernimmt und holt euch eure Kneipe zurück!“

Am nächsten Tag hatte irgendwer das „Now!“ auf dem neuen Schild des Prokopop Z mit einem „Z“ übermalt und „FCK PTN“ daneben gesprüht. Schade war nur, dass unsere Lokalpostille wieder komplett ahnungslos war und titelte: „Zorro-Fans lassen Umbenennung von Traditionskneipe nicht zu.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Joachim Schulz

Joachim Schulz
Joachim Schulz wurde 1963 an der Nordseeküste geboren und in Regen, Wind und Nebel großgezogen. Er lebt mittlerweile in einer kleinen Welt in der hessischen Provinz, wo unablässig die großen Fragen des Lebens erörtert werden, und ist seit 1996 im Einsatz für Die Wahrheit.
Themen #Kolumne Die Wahrheit #Stammkneipe #Griechenland #Gaststätten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Wahrheit Ponkys Panzer
Kolumne Die Wahrheit von Joachim Schulz

Aufregung im Café Gum: Ein Gast taucht mit fleischlosem Schildkrötenpanzer auf. Oder wie soll man das nennen, wenn sich der Inhalt verflüchtigt hat?

Die Wahrheit Der Aktentaschenkrieg
Kolumne Die Wahrheit von Joachim Schulz

Am Tresen der Stammkneipe fehlte bislang eines der wichtigsten politischen Utensilien, das angeblich sogar gegen einen Atomkrieg helfen soll.

Buntes Megaphon als Illu Wahrheitkolumne
Die Wahrheit Helden von gestern, Helden von morgen
Kolumne Die Wahrheit von Joachim Schulz

Hochmut kommt vor dem Fall: Wer glaubt, in seinem Leben mehr Zeit auf Demos statt im kühlen Grünen verbracht zu haben, sollte nochmal in sich gehen.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

2 Kommentare

 / 

  • & er unvergessen

    🤖.Bei der Beisetzung von Alexandros Panagoulis im Mai 1976 riefen hunderttausende Menschen in den Straßen Athens rhythmisch den Buchstaben „Z“ (ausgesprochen als Zi).“



    sa Oriana Fallaci - Ein Mann -

  •

    Z wie Zausel? - Quatsch! - Z wie - Er lebt!

    Z (von neugriechisch Ζεί Zi ‚er lebt‘, Alternativtitel Z – Anatomie eines politischen Mordes) ist ein französisch-algerischer Spielfilm aus dem Jahr 1969 nach der gleichnamigen Romanvorlage von Vassilis Vassilikos. Der unter der Regie von Constantin Costa-Gavras und vor dem Hintergrund der griechischen Militärdiktatur entstandene Streifen gilt als genrebildender Klassiker des politisch engagierten Kinos (siehe Politthriller). Der Film wurde am 26. Februar 1969 in Frankreich erstmals aufgeführt.



    &. Ha!



    Drehbuch



    Constantin Costa-Gavras



    Jorge Semprún 🙀🥳🧐

    unterm——



    de.wikipedia.org/wiki/Z_(Film)

meistkommentiert

1
Trumps Grönland-Fantasien Das Ende von Europa
2
Zehntausende ohne Strom und Wärme Den Schaden haben die Linken
3
USA greifen nach Grönland Trump, völlig unverfroren
4
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die AfD setzt auf Sieg
5
Sexismus-Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar Grauzone Macht
6
Nach Anschlag auf Stromkabel in Berlin Stochern im Brandnebel