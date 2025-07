Auch die Wahrheit ist zutiefst erschüttert über den viel zu frühen Tod des Dunkelmetallers Ozzy Osbourne, der nur 76 Jahre alt wurde, als ihn der Knochenmann jetzt wegsenste. Mehrmals hallte am Mittwoch durch die weiten Hallen des Kontors die mit gebrochener Stimme vorgetragene Lieblingsballade der Wahrheit, „Changes“ von Black Sabbath: „I feel unhappy, I feel so sad / I’ve lost the best friend, that I ever had …“

Aber wir müssen bei aller rabenschwarzen Magie des Todes nach vorn schauen und blicken deshalb zurück – ins Wahrheit-Archiv, um den Großmeister des sabbathösen Humors noch einmal entsprechend zu würdigen. Dafür präsentieren wir hier die schönsten und wahrsten Wahrheit-Zitate über den lachenden Fürsten der Finsternis.

Wussten Sie zum Beispiel schon, dass „Wacken bereits im Jahre 1148 erstmals urkundlich erwähnt wurde, wegen eines Konzerts von Ozzy Osbourne“?

Oder dass dem alten Fledermauskopfabbeißer bei seiner Abschiedstournee „umsichtige Fans Konservendosen mit vorpüriertem Fledermausfleisch auf die Bühne reichten, aus Sorge um den Zustand der dritten Zähne des Altmetallers“?

Oder dass er ein „Schnuffeltuch mit Fledermaus-Blutspritzern“ hatte, „weil er es oft als Lätzchen benutzt hat“?

Oder dass „der ehemalige Black-Sabbath-Sänger zeitweise unter dem Tarnnamen Thomas Eyerich in der taz als Chefredakteur arbeitete“?

Oder dass „Heino, als er anfing, aussah wie Ozzy Osbourne“? Oder war es umgekehrt?

Oder dass seine grandiose Tirade in der Homesoap „The Osbournes“ („What the fuck are you fuckin’ doin’ in the fuckin’ kitchen with the fuckin’ set of dishes, fuck, yeah, fuck off, fuck you, children, you’re fuckin’ mad, aren’t fuckin’ you?“) uns dazu veranlasste, ihn zum „größten Herzerwärmer aller Zeiten“ zu erklären?

Wenn Sie das alles nicht wussten, dann stimmen Sie trotzdem mit uns ein und singen im Gedenken an den Großmeister des dunklen Lachens: „Now all my days are filled with tears / Wish I could go back and change these years.“

Ozzy Osbourne, möge die Hölle unter deinem fucking Humor erglühen. Rest in peace.