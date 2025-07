„Ich habe sehr sonnenempfindliche Haut, deswegen hatte mich die Kreuzfahrt auf dem schwarzen Tanker einer extrem lichtscheuen Schattenflotte sofort angesprochen“, bekundet Gesine Wollner aus Bad Salzuflen und versucht sich mit einer verblichenen Persenning gegen die Äquatorsonne zu schützen, während der altersschwache Tanker durch die Straße von Mosambik stampft.

Doch zum Fahnenappell müssen auch zahlende Gäste auf dem Oberdeck antreten: Ein-Mann-Bordkapelle Viktor spielt die liberianische Hymne auf dem Akkordeon, und Kapitän Rodja Rastapopoloff lässt sich in einer kleinen Zeremonie auf den Namen „Roberto Rastapopoulos“ taufen, einen falschen Bart und ein echtes Monokel ankleben.

Als Ziel der Reise wird der indische Hafen von Jamnagar ausgerufen. Um die Herkunft des sanktionsbelegten russischen Öls zu verschleiern, lässt Präsident Putin seine Schattenflotte von Tankern auf sich ständig ändernden Routen über die Weltmeere schippern. Ladung und Herkunft der Schiffe werden seit Jahren routiniert umdeklariert, doch erst jetzt werden Touristen aus dem Westen mit an Bord genommen. An den autoritären Kommandoton im russischen Hospitality-Business müssen sich die Gäste allerdings erst noch gewöhnen.

„Das letzte Mal hieß es noch, wir fahren nach Usedom“, beschwert sich die sensible Kreuzfahrerin Wollner. Laut Prospekt, in dem die Gesamtschullehrerin sich über die Überraschungsreise informiert hatte, sollte der Öltanker „spannende Destinationen in Baltikum/Skandinavien/Arktis“ anfahren, doch als Wollner beim letzten Landgang Kamele auf der Straße entdeckte, ahnte sie, das sie die Pommersche Bucht hinter sich gelassen hatte.

Schrottreifes Schiff

Zum achten Mal seit dem Stopp im mauretanischen ­Nuakschott wechselt Wollners Urlaubsdomizil heute die Flagge und den Eintrag im internationalen Schiffsregister. Auch seinen ursprünglichen Namen trägt das schrottreife Schiff längst nicht mehr. Zu Ehren der einzigen Frau an Bord und nominellen Eignerin pinseln zwei Matrosen in ungelenken Buchstaben „Baroness Excelsior Gesine Wollner“ an den rostzerfressenen Bug. Kurz darauf überreicht Käpt’n Rastapopoulos der frischgebackenen Reederin einen Untermietvertrag für ein Postfach auf den Jungferninseln.

„Das ist alles hochgradig legal“, behauptet Kapitän a. D. Gerd „Fiete“ Schröder in Hannover, der seit dem Ukraine­krieg statt herkömmlicher Butterfahrten auf der Nordsee die russischen Ölfahrten um den gesamten Globus mit seiner Firma Druschba Surprise ­Cruises zu vermarkten versucht. „Jede Reise ist ein einzigartiges Abenteuer mit ungewissem Ausgang, von dem noch ihre Enkel den Anwälten erzählen werden.“

In dieser Hinsicht gibt Kundin Gesine Wollner ihrem Reiseveranstalter sogar recht. „Losgefahren sind wir in Kaliningrad als Öltanker ‚Simon Bolivar‘ aus Panama“, bestätigt die unfreiwillige Strohmännin zur See. „Auf See haben wir uns umbenannt, um als Ausflugsdampfer ‚Wilhelm Gustloff II‘ unter philippinischer Flagge durch die Ostsee zu kreuzen, als mongolischer Kamelfrachter ‚HMS Hülegü‘ in den Skagerrak zu fahren und unter der Flagge des König­reichs Aragón auf Spitzbergen anzulanden. Danach habe ich ein wenig den Überblick ­verloren.“

Wie sie vom Nordmeer auf die Südhalbkugel geraten sind, vermag Gesine Wollner nicht mehr genau zu sagen. „Frau immer viel schlaf! Erholung gut!“, souffliert Bordkapelle Viktor in ihre Erinnerungslücke – der Seebär aus Archangelsk fungiert bei der Tour auch als Animateur, Etagenkellner und Schiffsarzt. Womöglich rührt Wollners desolater Zustand aber auch von der Polarkreistaufe vor Island, die nach KGB-Tradition mit Rohypnol, Wodka und einem Holzhammer vollzogen wurde.

Jedenfalls hat die sonnenverbrannte Rothaarige genug von der Schiffspartie zum Wendekreis des Steinbocks, doch das Kleingedruckte im Reisevertrag hindert sie daran, von Bord zu gehen oder jemals wieder legal in die EU einzureisen.

Sobald die tiefschwarze Tropennacht fällt, will die frus­trierte Passagierin ein Rettungsboot klauen, um den Rest ihrer Sommerfrische wieder in Bad Salzuflen oder notfalls mutterseelenallein auf dem Indischen Ozean zu verbringen. „Es gibt keine Rettungsboote“, bricht sie die Mission kurze Zeit später ernüchtert ab.

Hardcore-Kreuzfahrer

Unverändert begeistert von der globalen Spritztour zeigt sich dagegen ein Brüderpaar aus Recklinghausen, das sich als „Hardcorekreuzfahrer der ersten Stunde“ bezeichnet. „Wir haben alles mitgemacht: Heavy-Metal-Cruises auf der Oker, Rock-Hopping mit der ‚Costa Concordia‘ und Verstecken auf der ‚Achille Lauro‘ “, gibt Gottfried Auskunft. „Außerdem den Norovirus-Trip durch die Karibik und die Piratentour mit exklusiver Hostage-Exchange-Gala in Mogadischu“, ergänzt der jüngere Balduin.

Schon für den Herbst haben die beiden Urlauber aus dem Pott die nächste Schiffspassage gebucht. „Mit einem chinesischen Containerschiff fahren wir die sehenswertesten Unterseekabel in den Gewässern der EU ab“, freut sich Hobbyangler Gottfried. „Bestimmt dürfen wir auch selbst den Schlepp­anker auswerfen.“

„Im Kreuzfahrtsegment trendet der politische Aktiv- und ­Sabotageurlaub“, bestätigt Veranstalter Schröder, der auch ­Segeljachten an ­Unbekannte für Ostseetörns zu den Erdgaspipelines vermietet. Für ein Reisegrüppchen altgedienter Sozialdemokraten organisiert er derzeit eine vogelkundliche Tour durch einen Offshore-Windpark vor der dänischen Küste. „Während unsere Gäste mit Ferngläsern nach russischen Friedenstauben Ausschau halten, kann das Schiff ungestört Windräder rammen und damit die Stromversorgung für Nordeuropa lahmlegen. Anschließend geben wir alle zusammen der Nato die Schuld“, fasst Schröder das Reisemanifest zusammen.

Doch ob auch die Passagiere der „Baroness Excelsior Gesine Wollner“ an künftigen Reisen der Schattenflotte teilnehmen können, scheint zweifelhaft. Zum einen wurde das Schiff gerade in „Akademik Wodka Gorbatschow“ umbenannt, nachdem Namenspatronin Wollner über Bord gesprungen ist, um sich schwimmend nach Bad Salz­uflen durchzuschlagen.

Zum anderen droht neues Ungemach: Besatzung und Gäste haben schwärende Pusteln entwickelt, sodass der geplante Landausflug nach Antsiranana wegen Quarantäne entfällt. Bordkapelle Viktor unterhält die beiden verbliebenen Kreuzfahrer derweil mit Seemanns­liedern. „Wir lagen vor Madagaskar …“, singen Gottfried und Balduin begeistert mit.