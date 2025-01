Das vor uns liegende Jahr wird vor allem eines: unverschämt heilig. Dies gab Papst Franziskus bei der vorzeitigen Eröffnung am, klar, Heiligabend bekannt. Das Jubeljahr soll uns nachdrücklich daran erinnern, dass es nur alle 25 Jahre so lustig wird wie beim letzten Mal, als der sieche Papst Wojtyła unser Jubeljahrtausend eröffnete und nur fünf Jahre später verschied. „Pilger der Hoffnung“ lautet dementsprechend das Festmotto, was bedeutet: Wer sich auf Wallfahrt begibt, kriegt einen Frühbüßerrabatt von fünfzig Prozent und kann einen großzügigen Ablass für sich rausschinden. Katholische Seelen springen in der Folge wie Popcorn aus dem Fegefeuer. Der Jakobsweg versinkt im Dauerstau. Kabarettisten und Comedians dürfen immer wieder von Neuem entlarven: scheinheilig!

Das Jahresprogramm startet mit dem kurzen Winter der Anarchie. Die Ampel ist zwar bereits seit einigen Wochen Geschichte, vielleicht sogar Kurzgeschichte; Neuwahlen gibt es aber erst im späten Februar. Eine eiskalte Jahreszeit lang merken die obrigkeitsorientierten Deutschen, wie herrlich es sich anfühlt, keine funktionierende Regierung zu haben, die irgendwas gestalten und umkrempeln will. Viele der Bundesbürger verlieren ihre Neurosen, Zwangsvorstellungen und Ängste, vor allem vor Reformunfähigkeit. Manche flippen sogar richtig aus: Sie betreten den Rasen, gehen bei Rot über die Ampel und halten die Einfahrt nicht frei!

Angespült am Schnäppchenmarkt

Mitten in die euphorische Stimmung mischen sich leider unschöne Wahlkampftöne. Ein katastrophales Hochwasser an Niederrhein und -ruhr schwemmt die Hälfte Nordrhein-Westfalens in die Niederlande und sorgt dort für Hetzjagden. Die Einheimischen treiben die angespülten Schnäppchenjäger durch die Billigmärkte von Amster-, Rotter- und Madurodam. Ganz Bayern lacht sich schlapp und wird dabei fotografiert, was später das schlechte Abschneiden der CSU erklären hilft.

Inmitten des unbeschreiblichen Getöses, das von jenseits der grünen Grenze hinüberschwappt, versprechen die Damen und Herren Politiker in ihrer Not das Blaue vom Himmel herunter. Weil die Leute so blöd sind, geben sie dann doch den jeweils kleineren Übeln ihre Stimmen – nur um sich die nächsten vier Jahre zu beklagen, dass sie belogen und betrogen wurden. Ei, wer konnte das ahnen! Hier sollen allerdings nicht die Ergebnisse gespoilert werden, lassen wir uns überraschen. Kritische Wahrheits-Leser wie Sie kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten!

Weltweites Rumwurschteln

Es folgt das Frühjahr der bleiernen Müdigkeit. Die Bundestagswahl versaut nämlich der Bevölkerung und den Politikern die Stimmung. Wie zuletzt alle Wahlen führt auch diese zu einer quasi unlösbaren Patt-Situation. Die Regierung kann praktisch nicht anders, als das Volk aufzulösen und sich ein neues zu wählen. Dieses gerät dann allerdings derart gehorsam, stromlinienförmig und leistungsbereit, dass Deutschland seine Produktivität verdoppelt, beispielsweise keine Krankschreibungen mehr verzeichnet und innerhalb weniger Wochen wieder ganz vorne im Wettkampf der Nationen mitspielt, sogar als Schiedsrichter.

Als der neue genetisch modifizierte Bundeskanzler gerade allen anderen Staaten der Welt vor den Vereinten Nationen den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 23 des Grundgesetzes anbieten will, weil ihre doofe Rumwurschtelei letztlich ohne straffe deutsche Führung doch keinen Sinn mache, wacht er verblüfft auf. Er stellt fest, dass das alles nur ein trügerischer Traum war, der ihm von Elon Musk über die sozialen Netzwerke ins Gehirn hineinalgorithmisiert wurde. Pech, Friedrich-Merz-Klon – jetzt beginnen die Mühen der Etappe!

Unbeirrt auf Deutschlands Müllkippen

Weiter geht es mit dem Sommer unseres Missvergnügens. Die neue Minderheits-Regierung stolpert wegen ihres vollkommen verrückten Finanzministers (FDP) von einem Missgeschick in das nächste und von dort in einen riesengroßen Fettnapf („Nahostkonflikt“). Die politischen Egoismen waren einfach zu groß, jeder der vielen Koalitionspartner wollte sich wohl auf Kosten der anderen profilieren.

Anschließend bricht leider eine neue globale Seuche aus. Es sind die Dinosaurier-Pocken, über die wir freilich im nächsten Sommer noch genug erfahren werden. In dem ganzen Durcheinander gibt es nur einen Mann, der selbstlos und unbeirrt eine genuin politische Mission verfolgt: Es ist der winzige Rolf Mützenich von der SPD, der alle erkrankten Bürgergeldempfänger zu gemeinnütziger Zwangsarbeit auf Deutschlands Müllkippen zwingen will, um endlich auch von den CDU-Leuten als „einer der Großen“ akzeptiert zu werden. Das reicht aber nicht, Deutschlands politisches System zerbricht, Frank-Walter Steinmeier hält eine vielbeachtete Abschiedsrede und fährt mit Hurtigruten in den Urlaub.

Originelle Regierungsformen zum Ausklang

Das Jahr endet schließlich in einem herben Herbst der Hegemonen. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Sean „P. Diddy“ Combs kaufen sämtliche Medienunternehmen auf, die ihnen Elon Musk und Mathias Döpfner übrig gelassen haben, und werben für neue Regierungsformen jenseits der Demokratie, die die alten Regierungsformen ersetzen sollen. Im Kaiserreich Nordamerika wird die unabhängige Justiz abgeschafft, im Großfürstentum Europa die Leibeigenschaft wieder eingeführt, im Zarenreich jeder an seiner Wodka­flasche festgekettet.

Das macht aber schon nichts mehr. Durch Zufall kommt heraus, dass etwa die Hälfte aller Menschen bereits durch Chatbots ersetzt worden sind – es scheint nicht die schlechtere Hälfte zu sein! Die schlechtere Hälfte der AI-Anwendungen vereinigt sich dagegen unter Führung von ChatGBT und Googles Gemini, um alle derzeit geführten Kriege auch auf System- und Softwareebene eskalieren zu lassen. Eventuell fliegt am Ende des Jahres dabei die Welt in die Luft. Die Menschheit ist aber wieder ein kleines bisschen klüger geworden und weiß, dass man beim nächsten Mal auf die Maschinen etwas stärker achtgeben wird müssen. Vorhang.