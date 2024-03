Die Wahrheit : Irischer Osterhase bringt Orangen

Bei der 357.000. Vorstandssitzung des Wahrheitklubs knallte der Orangenlikör und ließ einen Iren über die Leipziger Buchmesse hoppeln.

Die folgende Mitteilung des Wahrheitklub-Vorstands dürfen nur Vollmitglieder lesen. Nichtmitgliedern ist es strengstens untersagt, den amtlichen Textinhalt zur Kenntnis zu neh­men:

Auch in diesem Jahr fand wieder eine öffentliche Vorstandssitzung des Wahrheitklubs auf der Leipziger Buchmesse statt. Anwesend am taz-Stand waren der Vorstandsvorsitzende ©Tom, der Exekutivvorstand Michael Ringel, das Exekutiv­organ Harriet Wolff, der Irland-Erfinder Ralf Sotscheck, diverse Wahrheit-Kolumnisten und -Zeichner sowie der LAMINATOR. Wahrheitklub-Mitglieder hielten ihren Wahrheitklub-Ausweis ordnungsgemäß bereit und führten ihr Wahrheitklub-Abzeichen deutlich sichtbar mit.

Da die Niederlande und Flandern Gastland der Buchmesse waren, tagte der Wahrheitklub tagte diesmal unter dem Motto: „Vorangehen mit Orangen!“ Die Orangen flogen den Klubmitgliedern nur so um die Ohren, und der vom Vorstand beigebrachte Orangenlikör knallte mächtig.

Ursprünglich wollte der Vorstandsvorsitzende ©Tom dreieckige Sunkist-Tüten leer trinken, auf dem Boden zertreten und so knallen lassen, aber das wäre nach den letzten Erfahrungen mit den Niederlanden eine zu große Sauerei gewesen. Im Jahr 2016 waren die flachen Nachbarn nämlich schon einmal Gastland, aber auf der Frankfurter Buchmesse, und dort kam die Wahrheit auf die unselige Idee, Käsebällchen zu verteilen. Die holländischen Bällchen wurden dann geworfen, fielen auf den Teppichboden, woraufhin der Hallenmeister dem Exekutivvorstand Ringel einen Staubsauger in die Hand drückte, um den Boden wie Freddy Mercury im Queen-Video von „I Want to Break Free“ zu saugen.

Leipzig ist zwar immer acht Jahre hinterher, aber die Schweinerei sollte sich nicht wiederholen, also ließ ©Tom bei seinem Gesellschaftsspiel, das nach einer Lesung über die Ereignisse der vorigen Buchmesse und über holländische „Broodje“ folgte, die Wahrheit-Leser rohe Eier auf Löffeln durch die Halle transportieren. Eier, die der Irland-Korrespondent Ralf Sotscheck brachte, der nun als irischer Osterhase präsentiert wurde, der eigentlich Orangen bringt! Verwirrrend, aber der Wirkung des Orangenlikörs geschuldet.

Orangenwürfe

Mit den Orangen, nicht den Eiern, wurde das Publikum, das durch den Orangenlikör und mehrere Flaschen gefärbtes Prickelwasser auch schon halb um den Verstand gebracht war, nun wieder beworfen. Die Bemerkung „Und ich dachte, die taz wäre eine seriöse Zeitung!“ entpuppte sich dabei als der Satz des Tages.

Der ©Tom’sche Eierlauf ergab schließlich drei Gewinner unter den Lesern, die reich mit Preisen beschenkt wurden: Hilde Oertmann für den dritten, Karsten Skarbnik für den zweiten und Norbert Biba für den ersten Platz wurden mit Orangen, Liköreiern und ©Tom-Büchern schier überschüttet, letztere signierte der Meister höchstselbst für alle Wahrheit-Leser.

Mit den bei Wahrheit-Veranstaltungen üblichen lautstarken Buhrufen und den letzten Resten des grauenhaft süßen Orangenlikörs endete das Wahrheitklub-Treffen auf der Leipziger Buchmesse 2024. Wie immer galt dabei die Wahrheitklub-Devise: „Ridentem dicere verum.“

