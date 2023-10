Die Wahrheit : Stabil im roten Bereich

Die allerneueste Krankheit der Deutschen nach ärztlichem Befund: Erregungserschöpfung. Ein kurzer persönlicher Einwurf zu Aufregerthemen.

Was darf’s denn sein? Worüber möchten wir uns denn heute mal so richtig schön aufregen? Oder mal andersherum: Können Sie überhaupt noch?

Was mich betrifft, mir fällt es schwer. Nicht dass ich mich komplett von allen daseinsverdüsternden Plattformen abgemeldet habe. Ich nehme schon noch gelegentlich fahrlässig am Nachrichtengeschehen teil. So wie ich das sehe, mangelt es da auch eigentlich nicht an Aufregerthemen.

Das sollte man ja auch mal an dieser Stelle anerkennend erwähnen: Das mit Empörungsverursachung beschäftigte Personal in Politik und Medien gibt sich nach wie vor wirklich bewundernswert viel Mühe, um den Bevölkerungsblutdruck stabil im roten Bereich zu halten. Hut ab.

Migrationschaos, Grenzkontrollen ja/nein/weiß nicht, Wohnungsbaurezession, Inflation, Ampel-Gehampel, Ukraine­krieg sowieso. Und als Wake-up-Call zwischendurch immer mal kurz einen frischen Deutschland-Trend mit dem nächsten AfD-Allzeithoch eingeschoben. Gründe genug, um am Rad zu drehen. Ich aber muss immer häufiger passen. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich war deswegen schon beim Kardiologen.

„Herr Doktor, es ist so viel Irrsinn und Getöse in der Welt, aber ich schlafe stabil acht Stunden durch und habe anschließend ’nen Ruhepuls von 52. Was läuft falsch?“

Der Fachmann blieb cool: „Ach, völlig normal, Eckenga. Kein Grund zur Besorgnis. Alles im grünen Bereich. Haben jetzt viele: Kommt vom viel zu hohen Wirklichkeitsverbrauch. Das fing schon im Sommer an. Nachdem wir mit der Heizungsge­setz­em­pörung durch waren. Da reichten ja noch ein, zwei Reizwörter, damit einem die Patienten mit dem nackten Hintern ins Gesicht sprangen. Irgendwas Zusammenhangloses mit ‚Habeck‘ oder ‚Wärmepumpe‘ in die Luft gepustet und schon war fünf vor Armageddon. Vergessen – vorbei. Hat sich erledigt beziehungsweise: Liegt auf Wiedervorlage.“

Ich staunte nicht schlecht: „Geht denn gar nix mehr, Herr Doktor? Nicht mal Wetter?“

„Na ja“, meinte mein Arzt, „Wetter geht ja eigentlich immer, ist aber derzeit auch eher mau, weil, es ist eigentlich gerade noch zu schön, um einen dicken Hals zu kriegen. Außerdem hatten wir das ja alles mehr als reichlich. Geht mir selbst auch nicht anders als Ihnen. Hitzerekorde, Starkregen­er­eig­nis­rekorde, Polkappenschmelzrekorde.

Mal ehrlich, da fang ich doch schon an zu gähnen, bevor der gute Sven Plöger als Wetterfrosch eingeatmet hat. Also, bleiben sie mal ganz gelassen. Das ist die neue Volkskrankheit: Erregungserschöpfung.“

Die Wahrheit auf taz.de