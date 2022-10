Die Wahrheit : Kaninchen aus dem Blechhut

Überall zauberhafte Transformationen mit dem großen Bundeskassenmagier Christian Zylindner.

Und jetzt alle: „Transformation!“ In Deutschland 3.0. wird irre viel transformiert. Mit dem Mund. Behauptete Transformation geht ja auch wesentlich rasanter als echte. Aus dem Ruhrgebiet kennen wir das nur zu gut. Hier wird seit Epochen „die Struktur“ gewandelt. Aus dem Pütt wird Weltkulturerbe, aus dem Arbeiterviertel ein Problemstadtteil und aus der nach oben offenen Emscherkloake ein naturidentisches Naherholungsgebiet. Transformation kann also funktionieren, kann aber auch schon mal etwas länger dauern.

Hin und wieder gibt es Ereignisse, die Umwandlungsprozesse plötzlich und unerwartet beschleunigen. In Japan platzt ein Atomkraftwerk, und – zack, hastenichtgesehen! – wird aus Deutschland ein erneuerbares Energieparadies. Wie? Nicht? Ach, ist was dazwischengekommen? Höhere Gewalt? Nee, einfach nur Gewalt. Die aber hat immerhin eine dramatische Zeitenwende ausgelöst, die unter anderem die rasante Transformation der verdieselten Bundeswehr in eine CO 2 -neutrale Armee ermöglicht.

Alles hängt mit allem zusammen, aber nix davon ist gratis. Das weiß auch der Bundeskassenmagier. Ein begabter Illusionist, der im Kabinettskollegium nur noch beim Kosenamen gerufen wird. Der zauberhafte Christian Zylindner zieht keine Kaninchen aus dem Hut, besitzt aber das großartige Vermögen, riesige Schuldenberge in Sondervermögen zu verwandeln, Blech zu Gold zu machen. Ein Talent, das in Zukunft noch sehr häufig gebraucht wird.

Gewaltig viele Projekte warten hierzulande auf beschleunigte Prozess-Finanzierung. Zum Beispiel die Herstellung von bezahlbarem Wohnraum für alle. Zum Beispiel durch öffentlich geförderten, sozialen Wohnungsbau. Oder durch Umwandlung von Büro-Immobilien in Wohnungen. In den vergangenen drei Jahren haben viele Amateur-Magier pandemiebedingt den Trick ja andersrum geprobt. Die meisten haben es ganz ohne Sondervermögen geschafft. Sie haben ihre Wohnung in ein Büro, ihre Siebzig-Quadratmeter-Butze in ein Home-Office mit Co-Working-Küche-Diele-Bad-Space umgewandelt.

Auch durch diese privat finanzierte Transformationsleistung werden in den nächsten 20 Jahren in Deutschland fast 140 Millionen Quadratmeter Bürofläche überflüssig. Diese leeren Räume ließen sich schon in drei Jahren in rund 240.000 bezahlbare Mietwohnungen umwandeln. Wird behauptet. Aber behauptete Transformation geht ja nicht nur schneller, sie ist auch wesentlich billiger als echte.

