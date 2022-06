Die Wahrheit : Dem Welt ist knüll!

Endlich sagt es mal einer! Der Bescheiden weiß. Ein streng notwendiges Kommentar mit alles und scharf.

Erst bumm die Seuche, dann wumm der Russe und sowieso das Klima wutsch! Nun auch die Preise knack. Kann Geld noch holla? Werden Lohn und Gehalt bald schnief und schnuff? Wird alles arm und nackt bis unterdings?

Kein Zweifel ohnezwar: Dem Zeit steht kopf, das Welt ist wirr und wurr. Und wird noch sehr viel wirrer und wurrer werden bis zum Äußersten! Gegenwart schon voll balla, und Zukunft: total buff? Kommt alles aus?

Allgemein und ohnehin: Dem Politik steht die Haare hoch. Wer kann noch machen oder muss schon murken, und ohne schnell und gut vertackelt? Demokratie schwankt und schwunkt in vielen Ländern und frisst von den Rändern her. Können Volk und Herrschaft in entschieden entscheidenden Dingen wie Dangen weiter unverbimmt und unverbummt, und wenn – wie lange noch? Und was überhaupt? Wer können, wie müssen, und wem oben auf?!

Wir, das Deutsch

Mittendrin und drunter immer: wir, das Deutsch. Kann es noch popp? Oder nur papp? Wird es krumm und krauch? Und macht es Europs schief und schnoll? Oder umverstülpt: Macht Europs Deutsches knipp und knupp? Apropops: Wo im Osten der Osten, dem wir?

Eines ist völlig klar: Putin muss knick und knuck, damit die Ukraine hoch!

Doch die Reihe der Reihe nach! Muss zuallererst der Russe dringend krucks? Oder darf der Westen noch Gas und Quack? Sollte er besser verknödelwutsch? Klar: Putin muss knick und knuck, damit die Ukraine hoch! Und Scholz: Wird das Kanzler weiter wie Gummi oder hat er bald Ratsch und Batsch? Oder doch besser nein? Vielleicht halb-halb, Krieg oder Frieden, schnaff und schnuff! Und piff, paff und puff mit Schmickes und Schmackes!

Und was die Welt außerhalb? Macht sie weiter mit Putin bullabulla, wie das Chines? Was Afrika, was Amerika unter der Gürtelzone USA? Was, wenn Trump zurück? Welt kaputt? Niemand weiß und wullewutsch. Der Planete macht eiern statt klar!

Dessen ist das nächste Stichwort: Die Wirtschaft droht wackel und rumms. Lieferketten bröckel, Versorgung droht schlinger, Regale ohne, und Geld hat schrumpf und schrupf. Gefahr, Gefuhr und Gefutsch! Ohne Öl hat spotz! Ohne Gas wird Eis! Ohne Schnitzel wird schnutzel!

Drauß geht mager

So daheim, aber drauß geht auch bald mager, wenn nicht sogar manger. Trendsport Reise: Kreuzfahrtmonster mit Muskelkraft versinkendrall, Flugzeugjumbo auf Windenergie stürzenknall! Was aber ohne? Urlaub leer und luff! Folge: Mensch wird grimmendoof, Deutsch hängt Arbeit auf und sich zack!

Alles das muss bewenkenwatt und mehr. Und zugleich das Umwelt geht huch! Dem Wasser trocknet weg wie das Baum geht weh, und alles sauer bis oben. Dem Klima rutsch! Nimmer wird Schnee, und tausend schlimmer: Hitze knallt wallensdick geschwülenhoch verbrennensfett im Jahresprotz!

Dazu Corona jammersatt und kalendervoll. Und neue Pestilenzias pestilenzien verpestensfett von irgendwo gebrestensvoll und jederzeit auf affenkrank, wie bald überall und sonst! Kann Wissenschaft da noch? Oder muss Gott gebetenswert? Aber will oder kann oder überhaupt und wieso? Das die Frage für Beter: Hat Gott aus oder an? Alles offen wie hinten!

Katastrophentum desastert verhängnisschwer. Und der besondere Dings zum Dack: der Mensch als solches, heute, morgen und knickeweis – noch gut, schon übelbös oder allerhaupt sowieso? Macht die Zeit ihn knoll, macht er sich knill oder kann alles hops?

Fazit: Dem Welt ist knüll. Das Globs hat schumm. Alles droht weg. Dem Menschentum kippt wie Kirchturm. Gut, dass du Leser und als Leserin nicht!

Die Wahrheit auf taz.de