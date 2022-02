Die Wahrheit : Ehehonig der Altkanzlerin

Was treibt Angela Merkel nach ihrem vorbildlich geräuschlosen Rückzug aus der Politik? Manche Spezialmedien wissen das ganz genau.

Was haben Angela Merkel und ich gemeinsam? Wir wollen beide nicht Ehrenvorsitzende der Christlich Demokratischen Union (CDU) werden und nicht mit Friedrich Merz zu Abend essen gehen. Darüber, was ich alles nicht will, berichten allerdings die Zeitungen nicht; es sei denn, ich übernehme den Job selbst.

Obwohl Angela Merkel sich vorbildlich geräuschlos aus der Politik zurückgezogen und nichts über ihre Pläne preisgegeben hat, versuchen verzweifelte Medienvertreter immer noch, Altkanzlerinnen-Honig aus ihrem Schweigen heraus zu quetschen: „Nun scheinen ihre Zukunftspläne konkreter zu werden: ein Neuanfang in Amerika. Aber ohne ihren Mann Jo­achim Sauer (72) …“ Oho, oho, oho. Das haben wir doch schon lange befürchtet.

„Die gelben Taxis tummeln sich auf den Straßen von New York, und mittendrin steht unsere Ex-Kanzlerin.“ Ah, sie ist schon da! Ach nee, doch nicht: „So könnte bald das Leben der 67-Jährigen aussehen, denn UN-Generalsekretär António Guterres (72) bot ihr einen Job in der Metropole an. Ein neues Leben im Sehnsuchtsland? Denkbar wäre es“, sülzt das Trockenhaubenmagazin Das neue Blatt vor sich hin. Ja, denkbar ist vieles, vielleicht wird Merkel (67) auch Bürgermeisterin in meinem Dorf (800) – die zwei grünen Trecker tummeln sich im Schlamm von Spatzenhausen, und mittendrin tanzt unsere Exkanzlerin. Ich sollte das auf jeden Fall vorab veröffentlichen.

Richtung Norddeutschland kann Das neue Blatt aber nicht denken, New York (358) muss es schon sein. Wird Merkel (immer noch 67) dort vielleicht António Guterres (schon wieder 72) heiraten? Sie ehelicht wohl eher eine Baumwollhose (Alter unbekannt): „Schon als Teenager begeisterte sie der ‚American Dream‘, und sie strahlte vor Freude, wenn ihre Tante ihr Jeanshosen amerikanischer Marken in die DDR schickte.“

Wie alt ist Merkels Tante?

Sind Jeanshosen so etwas wie Haarfrisuren? Übrigens hat Merkel den UNO-Job schon längst abgelehnt, aber das ­schreiben sie lieber nicht auf der wundervollen Website, nee, Weibseite, nämlich wunderweib.de, denn dann könnten sie am Ende gar nichts mehr publizieren oder müssten sich komplett auf Joachim Sauer (ach ja, 72) stürzen: „Das neue Blatt erfährt exklusiv, dass sich der Wissenschaftler offenbar seit vielen Tagen hier im Ferienhaus in der Uckermark aufhält. Alleine. Von seiner Ehefrau fehlt jede Spur.“ Ja, das ist verdächtig: „Bereits Merkels Tante erwähnte uns gegenüber: ‚Ich weiß nicht, ob beide noch zusammen sind. Sie machen in letzter Zeit vieles getrennt.‘“

Wie alt ist Merkels Tante? Gibt es sie überhaupt? Zieht Merkel zu ihr nach Hamburg? Hat sie einen Job in der Tanten-UNO, diniert sie heimlich mit Friedrich Merz’ Onkel? Und geht die Plaudertasche ihrer Nichte womöglich mächtig auf den Zeiger? Dann lesen wir als nächstes: „Drama! Angela Merkel (67) trennt sich von ihrer Tante (109)! Dabei hatte sie doch nur das Beste gewollt …“

