Die Wahl in Rheinland-Pfalz in Zahlen : Dreyer bleibt Am Sonntag hat Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag gewählt. Trotzdem bleibt wohl vieles beim Alten. Eine graphische Übersicht.

Am 14. März 2021 wählt Rheinland-Pfalz seinen Landtag. Wird die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bestehen können? Bei der letzten Wahl 2016 wurde die SPD mit 36,2 Prozent stärkste Partei, ging eine Koalition ein mit FDP (6,2 Prozent) und Grünen (5,3 Prozent). Und nach den ersten Hochrechnungen des ZDF sieht es auch für die nächste Legislaturperiode gut aus.

Wer von den Kan­di­da­t*innen liegt vorne?

Dreyers will weiter regieren. Doch mit Christian Baldauf als Spitzenkandidaten der CDU hat sie einen starken Konkurrenten. Bei der Direktwahlfrage, wen sie sich als Mi­nis­ter­prä­si­den­t*in wünschen würden, antworteten Anfang März trotzdem – je nach Meinungsforschungsinstitut – zwischen 53 und 59 Prozent mit Dreyer. Baldauf hingegen kam nur auf 28 bis 29 Prozent.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Dreyer regiert seit 2013, seit dem Rücktritt Kurt Becks, das Bundesland – als erste Frau. Die Bür­ge­r*in­nen hatten also schon einige Zeit, sich an sie und ihren Stil zu gewöhnen. Kein Wunder darum, dass die SPD mit dieser Stabilität und dem Dreyer-Bonus wirbt und auf Wahlplakate „Wir mit ihr“ drucken ließ.

Neben Baldauf hat Dreyer noch weitere Spit­zen­kan­di­da­t*in­nen als Konkurrenz – oder als potenzielle Verbündete. Für die Grünen tritt Anne Spiegel an, aktuell Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Die FDP schickt Daniela Schmitt ins Rennen, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Welche Parteien liegen vorne?

In Umfragen vor der Wahl war es ein knappes Rennen zwischen SPD und CDU. Am 11. März gaben 33 Prozent der Menschen, die von der Forschungsgruppe Wahlen befragt worden waren, der SPD ihre Stimme. Auf die CDU entfielen 29 Prozent. Danach kam erst mal lange nichts. Und dann mit 10 Prozent die Grünen und mit 9 Prozent die AfD. Die FDP schaffte es mit 6,5 Prozent über die 5-Prozent Hürde, die Linke mit 3 Prozent nicht.

In den ersten Hochrechnungen vom Wahlsonntag sieht es ähnlich aus. Gegen 20 Uhr lag die SPD bei über 25 Prozent, die CDU nur bei knapp 27.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Im Vergleich zur letzten Wahl gibt es laut den Hochrechnungen vor allem zwei Gewinner: Die Grünen würden 3 Prozent zulegen, die Freien Wähler sogar noch mehr. Größere Verluste verzeichnen vor allem CDU und AfD, die beide rund 4 Prozentpunkte unter den Ergebnissen von 2016 liegen.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Große Überraschungen blieben jedoch aus. In den Sonntagsfragen der Forschungsgruppe Wahlen zeichnete sich seit der letzten Wahl ein klares Bild ab: CDU und SPD verlieren, ebenso wie die AfD. Die Grünen jedoch gewinnen dazu.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Welche Koalitionen wären möglich?

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Laut den Hochrechnungen des ZDF vom Sonntagabend kommt die SPD als stärkste Partei auf etwa 40 Sitze, die CDU dürfe rund 10 Sitze weniger haben und verliert damit 5 Sitze. Während die Grünen die Anzahl ihrer Sitze laut den Hochrechnungen fast verdoppeln, würde die AfD rund ein Drittel verlieren.

Würde die SPD weiter in der Ampelkoalition mit den Grünen und der FDP verbleiben, könnte das Trio sich so die absolute Mehrheit im Landtag sichern. Auch die Freien Wähler könnten noch eine Option als Bün­dis­part­ne­r sein.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Eine Große Koalition hingegen wird es nicht geben. Zwar könnten SPD und CDU rein rechnerisch gemeinsam regieren. Doch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz schloss schon am Sonntagabend aus, dass seine SPD mit der CDU in Sondierungsgespräche gehen würde. Eine große Koalition sei das, was gemacht werde, wenn nichts anderes gehe.

Hin­weis der Redaktion: Dieser Text wurde erstmals am 14.03.2021 auf taz.de veröffentlicht mit dem damaligen Stand der Umfragen vor der Wahl. Die taz aktualisiert Text sowie Grafiken mehrmals im Laufe der Wahl, um Sie aktuell zu informieren. Die letzte Aktualisierung fand am 14.03.2021 um 21.30 Uhr statt.