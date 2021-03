Die Wahl in Baden-Württemberg in Zahlen : Was kommen kann Am Sonntag wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Verteidigt Kretschmann mit den Grünen die Führung in der Regierung? Die Wahl in Grafiken. Ein Artikel von Johannes Drosdowski

Am 14. März 2021 wählt Baden-Württemberg seinen Landtag. Bei der letzten Wahl 2016 wurden die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann erstmals in der deutschen Geschichte stärkste Kraft in einem Bundesland. Die CDU verbuchte damals in ihrem Stammland ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis.

Nun kämpft Kretschmann um die Wiederwahl. Für den Grünen könnte es seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident werden. Seine stärkste Konkurrentin, CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, scheint vorerst chancenlos.

Welche Kan­di­da­t*in liegt vorne?

Bei der Direktwahlfrage, wen sie gerne als Mi­nis­ter­prä­si­den­t*in hätten, antworteten dem Meinungsforschungsinstitut infratest dimap am 4. März 65 Prozent der Befragten mit: Kretschmann. Nur 17 Prozent entschieden sich für Eisenmann. Bei einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen sah es für die CDU-Frau und aktuelle Kultusministerin sogar noch schlechter aus. Dort kam sie gerade mal auf 11 Prozent, Kretschmann auf 70.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Für Kretschmann sieht es also so aus, als könnte er auch nach 10 Jahren als Ministerpräsident in Baden-Württemberg weitermachen und in seine dritte Amtszeit starten. „Sie kennen mich“, hat der Grüne auf einige seiner Wahlplakate drucken lassen. Vertrauen in das Altbewährte – damit könnte er in Zeiten der Coronapandemie punkten.

Neben Eisenmann gibt es zwar auch andere Herausforder*innen, doch auch die haben laut Umfragen nur wenige Rückhalt in der Wähler*innenschaft. Mit dabei sind unter anderem Hans-Ulrich Rülke für die FDP, Andreas Stoch für die SPD, Bernd Gögel für die AfD und Sahra Mirow für die Linke, die es vermutlich nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen wird.

Welche Parteien liegen vorne?

In Umfragen vor der Wahl lagen die Grünen weit vor den anderen Parteien. Am 11. März 2021 gaben bei einer Umfrage der Forschungsgruppen Wahlen 24 Prozent der Befragten an, sich für Kretschmanns Partei zu entscheiden. Die CDU lag weit abgeschlagen bei nur 24 Prozent – 10 Prozentpunkte hinter dem Koalitionspartner. AfD und FDP kamen beide auf rund 11 Prozent, die SPD lag knapp dahinter bei 10 Prozent.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Im Vergleich zur letzten Wahl 2016 gibt es vor allem zwei Gewinner: Die FDP würde laut der Umfrage 2,7 Prozentpunkte mehr erreichen, die Grünen sogar 3,7 Prozentpunkte. Alle anderen Parteien, die 2016 über die Fünf-Prozent-Hürde kamen, würde jedoch große Verluste einfahren. SPD und CDU würden beide rund 3 Prozentpunkte verlieren, die AfD sogar 4.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Ein Vergleich von Umfragen des Instituts infratest dimap, die seit der letzten Wahl durchgeführt worden sind, zeigt, dass die Grünen vor allem im Zeitraum zwischen September 2018 und September 2019 an Wäh­le­r*in­nen­zu­stim­mung gewonnen hat. Bei der Sonntagsfrage entschieden sich im September 2018 29 Prozent der Befragten für die Grünen. Ein Jahr später waren es 28 Prozent. Eine Entwicklung, die unteranderem im Entstehen und im großen Zuwachs bei der Bewegung Fridays For Future begründet sein könnte, die zu diesem Zeitpunkt immer mehr Aufmerksamkeit auf eines der Grünen-Kernthemen lenkte: den Klimawandel.

Während die Grünen in diesem Zeitraum ordentlich dazugewannen, sackte die CDU in Umfragen ganze 5 Prozentpunkte ab. Auch Ende seit Ende des Jahres 2020 sanken die Umfragewerte für die CDU. Kam sie im Dezember 2020 noch auf 30 Prozent, waren es Anfang März 2021 nur noch 25 Prozent.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Welche Koalitionen wären möglich?

Sollten die aktuellen Umfrageergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen sich bewahrheiten, würde die CDU im Vergleich zur letzten Wahl 10 Sitze im Landtag verlieren und lägen mit 32 Sitzen weit hinter den Grünen mit 45 Sitzen. Auch die AfD würde stark verlieren und käme nur noch auf 15 Sitze – 8 Sitze weniger als 2016. Ebenso würde die SPD ein Drittel der Sitze verlieren.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Für eine absolute Mehrheit reicht es für die Grünen nicht. Die erforderlichen 61 Sitze können sie nur mit starken Part­ne­r*in­nen erreichen. Zum Beispiel mit der CDU, mit der die Grünen auch jetzt regieren. Gemeinsam kämen die Parteien nach den Umfrageergebnissen der Forschungsgruppe Wahlen auf 77 Sitze.

Mit diesem Ergebnis wäre auch weiterhin eine Koalition zwischen Grünen und CDU möglich. Während FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke 2016 noch kategorisch ausgeschlossen hatte, zu regieren, gibt er sich nun offener. Aus einem „Wir gehen in die Opposition“ wurde die Ansage, man sei bereit für Sondierungsgespräche mit den Grünen. Doch ob die Sitze von Grün-Geld reichen würden, ist ungewiss. Möglicherweise bräuchten sie trotzdem die Unterstützung einer anderen Partei, wie etwa der SPD.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

­Hin­weis der Redaktion: Dieser Text wurde erstmals am 14.03.2021 auf taz.de veröffentlicht mit dem damaligen Stand der Umfragen vor der Wahl. Die taz aktualisiert Text sowie Grafiken mehrmals im Laufe der Wahl, um Sie aktuell zu informieren. Die letzte Aktualisierung fand am 14.03.2021 um 15.10 Uhr statt.