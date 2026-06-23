Deutschlands Gegner in der K.-o.-Runde?Nur 495 Möglichkeiten

F rüher war alles besser“. Diesen Satz habe ich oft gehört. Damals, als es noch keine Smartphones gab und man mit Landkarten reiste, statt mit Google Maps. Damals, als es nur drei Fernsehsender gab und nicht alles rund um die Uhr in der Mediathek verfügbar war. Als es die AfD noch nicht gab und Donald Trump noch weit davon entfernt war, US-Präsident zu sein. Und vor allem damals, als Borussia Mönchengladbach noch deutscher Meister war. Ich schweife ab.

Jedenfalls, all diese Dinge liegen weit in der Vergangenheit. Der Satz gehörte immer älteren Personen wie meinen Eltern oder Großeltern. Ich dachte, es würde noch Jahre dauern, bis ich ihn selbst benutze.

Nun, ich bin 22 Jahre alt und muss gestehen: So lange hat es nicht gedauert. Als ich herausfinden wollte, auf welches Team die DFB-Elf im Sechzehntelfinale dieser Weltmeisterschaft trifft, überkam mich eine tiefe Sehnsucht. Sehnsucht nach früher. Sehnsucht nach einem WM-Spielplan mit 32 Mannschaften. Egal ob in einer gedruckten Zeitung oder auf einem Smartphone. Einem Plan, auf dem einfach steht: Erster aus Gruppe A spielt gegen den Zweiten aus Gruppe B und so weiter. So war es früher und so war es gut.

Blicke ich auf den aktuellen Spielplan, sehe ich, dass Deutschland als Gruppenerster der Gruppe E im Sechzehntelfinale steht, aber ich habe keine Ahnung, wer der nächste Gegner sein wird. Gruppendritter der Gruppe A, B, C, D oder F. Na super. Ich durchforste das Internet und finde heraus, dass es vor Turnierbeginn 495 verschiedene Möglichkeiten gab, aus welchen der zwölf Gruppen die acht besten Dritten kommen und auf welche Gruppensieger sie treffen können.

Wer sich weiter informieren möchte, sollte einen Blick in die Fifa-Regularien werfen – Seite 80. Na schön, wenn ich dann wenigstens schlauer wäre. Doch dieser Blick lässt mich endgültig verzweifeln – eine Tabelle mit 495 Spalten. Vor lauter 3a – 3f und 3z, 3y wird mir schwindelig. Andere Menschen haben ausgerechnet, dass angesichts all dieser Möglichkeiten der wahrscheinlichste Gegner ein Dritter aus der Gruppe C ist, weil dies in 231 Fällen von besagten 495 auftritt. Das wäre dann Schottland, vielleicht, wahrscheinlich. Ach, keine Ahnung. Ich bekomme Kopfschmerzen, erinnere mich an mein Mathe-Abi, klappe schnell den Laptop zu und denke mir: „Früher war alles besser.“