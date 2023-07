Deutschland vor der Fußball-WM : Was die Fans bewegt

Nächste Woche beginnt in Down Under das Weltturnier der Frauen. Klar, dass es da nur ein Thema gibt. Es ist nicht der Frauenfußball.

„SIE ist Kanes große Liebe. Welche Rolle spielt sie bei einem Wechsel nach München?“

„Störfeuer oder ernste Konkurrenz im Bayern-Kampf um Harry Kane? Ein Top-Klub steigt in den Poker ein“

„Nur noch ein Tag Zeit für Bayern – dann ist Kane weit weg“

„FC Bayern bleibt Wunsch-Ziel: Harry Kane sagt PSG ab!“

„Matthäus zeichnet Bayerns Horror-Szenario im Kane-Poker“

„Kohle-Kampf mit Bayern. Hat Tottenham überhaupt noch eine Chance bei Kane?“

„Irre Wende in Bayerns härtestem Poker. Mega-Angebot von Tottenham! Knickt Kane jetzt ein?“

„Kane-Kollege bei Bayern gehandelt: Schneckenrennen um Transfer?“

„Kane ist bald Ü30: Bezahlt der FC Bayern wirklich 100 Millionen für den Stürmer?“

„Enthüllt: Gentlemen’s Agreement könnte Kane-Transfer zum FC Bayern ebnen“

„Spurs legen Veto ein: Bayern-Kandidat Harry Kane steht im Sommer nicht zum Verkauf“

„Kane oder nix: Wie der Poker um den Weltklasse-Stürmer die Bayern in den finanziellen Wahnsinn treibt“

„FC Bayern scheitert auch mit neuem Angebot für England-Star Harry Kane“

„Pro & Contra: Passt Stürmer-Star Harry Kane zum FC Bayern?“

„Matthäus: Für Kane dreistelligen Millionenbetrag bezahlen“

„Babbel über Kane: Nicht sicher, ob er zu 100 Prozent passt“

„Hoeneß schläft in Bayern-Bettwäsche … und die Klub-Zahnbürste testete er auch persönlich“

„Spurs-Coach über Kane: ‚Ich bin sicher, dass er das auch will‘“

Schlagzeilen der deutschen Fachpresse aus den vergangenen Wochen, zusammengestellt von Martin Krauss