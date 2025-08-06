piwik no script img

taz zahl ich

Deutsche PostRätselhafte Botschaften aus der Vergangenheit

Bei einem Berliner Buchhalter trudeln jetzt zwei Briefe ein, die vor über zehn Jahren abgeschickt wurden. Selbst die Deutsche Post ist irritiert.

Ein Bogen mit Briefmarken der Deutschen Post liegt am 02.01.2013 in Berlin vor einem Briefstapel
Zwar war das Porto 2013 mit 58 Cent wesentlich billiger als heute. Dafür konnte die Zustellung mitunter wohl etwas länger dauern Foto: Marc Tirl/dpa
Von Marina Mai

Berlin taz | Buchhalter Hai Nguyen staunte nicht schlecht, als vergangene Woche in seinem Büro zwei Briefe an seine Frau ankamen. Zwar hatte seine Frau tatsächlich mal bei ihm gearbeitet, aber nach einem Schlaganfall vor ein paar Jahren ist sie erwerbsunfähig. Also rief der Berliner Deutschvietnamese seine Frau zu Hause an und fragte sie, was er mit den Briefen machen sollte. Beide waren von ihrer Krankenkasse. „Öffne sie doch bitte“, lautete die Antwort.

Der erste Brief war eine Information zum Datenschutz. Selbst ein korrekter Buchhalter wie Hai Nguyen warf ihn in den Papierkorb, nachdem er ihn gelesen hatte. Dann hielten ihn Telefonate davon ab, auch den zweiten Brief zu öffnen. Als er dazu kam, war er erstaunt. Die Krankenkasse bat seine Frau um Informationen zu einem Jahre zurückliegenden Arbeitgeber. Wozu braucht sie das, fragte er sich. Hai Nguyen war verwirrt. Bis er auf das Datum des Briefes schaute: 14. Oktober 2013.

Der Poststempel war vom Folgetag. Frankiert war der Brief mit den damals gültigen 58 Cent. Hatte sich jemand einen Scherz erlaubt? Hatte vielleicht ein Nachbar die Post so lange zurückgehalten? Nguyen fragte seine Mitarbeiterin, die ihm die Briefe auf den Schreibtisch gelegt hatte. Doch die versicherte ihm, die Postfrau hätte die beiden Briefe persönlich im Büro abgegeben. Dieselbe Postfrau, die auch die weitere Firmenpost gebracht hatte.

Jetzt fiel dem Mann der andere Brief ein, den er in den Papierkorb geworfen hatte. Er schaute auch dort auf das Datum: Der Brief war sogar noch älter, vom 4. September 2012. Der Poststempel enthielt kein Datum, allerdings den Hinweis: „Nach erfolgter Zustellung zurückgegeben“. An so eine Rückgabe konnte sich seine Frau allerdings nicht erinnern. Na ja, ist ja auch schon lange her.

Die taz fragte bei der Post nach, ob vielleicht in diesen Tagen in Berlin ein Postsack aus dem vergangenen Jahrzehnt aufgetaucht sei. DHL-Sprecher Johannes Nedo bat um Fotos der Briefumschläge. Doch die halfen ihm auch nicht weiter. „Die Fach­kol­le­g:in­nen haben nach ihrer Analyse für diesen äußerst seltenen Fall leider keine eindeutige Erklärung“, teilt Nedo mit. „Wir bedauern es sehr, dass die Briefe so lange unterwegs waren und möchten bei Ihrer Leserin um Entschuldigung bitten.“

Entschuldigung angenommen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Deutsche Post #Verspätung #Briefe
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Fahrrad der Deutschen Post auf Gehweg

Unzuverlässige Dienstleistung

So viel Frust über die Post wie noch nie

Das Paket kommt verspätet, der Brief landet woanders oder verschwindet komplett: Viele, viele Beschwerden über die Post hat die zuständige Behörde registriert.
Menschen demonstrieren im Dunkeln

Ver.di-Großstreik bei DHL

Auf dem Rücken der Belegschaft

Die DHL-Beschäftigten in Schkeuditz streiken für eine Lohnsteigerung von 12 Prozent. Dass ihre Kol­le­g:in­nen in Westdeutschland für die gleiche Arbeit teils immer noch mehr verdienen, frustriert sie.
Von Luise Greve
Briefkästen vor einem Postamt

Fehlende Post-Filialen

Schlechter geht's eh nicht

Kommentar von Uli Hannemann
Die Post schafft es nicht, die Aufgabe zu erledigen, für die sie gegründet wurde. Aber das ist eigentlich schon egal.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

2

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

3

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

4

Sprache in Zeiten des Kriegs

Soll man das Wort „kriegstüchtig“ verwenden?

5

Agrarministerium auf Abwegen

Metzger feuert Tierschützerin

6

Bürgergeld

Union und SPD setzen auf Härte gegen Arbeitsverweigerer