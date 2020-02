Der Mensch:

Der 48-Jährige stammt aus dem Saarland und ist gelernter Friseur. Für die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten standen zwei staatliche Schulen in Frankfurt/Main und Berlin zur Auswahl: Hessen war nicht so „sein Ding“, sagt Sascha Uetrecht, also zog er 1995 nach Berlin (und auch der „Liebe wegen“). Nach der Ausbildung arbeitete er in einem schwulen Verlagshaus, unter anderem als Redaktionsleiter für den Reiseführer Spartacus. Neben dem Job absolvierte Uetrecht ein Marketing- und Kommunikationsstudium. 2008 machte er sich als mobiler Friseur selbständig und begann 2011 in einem Wollegeschäft zu arbeiten. Uetrecht ist verheiratet und lebt mit seinem Mann in Schildow, einem Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land im Landkreis Oberhavel (Brandenburg).

Das Geschäft:

Seine Vorgängerin, von der Uetrecht das Geschäft übernommen hat, betrieb drei Filialen: in Schildow (wo Uetrecht zuerst arbeitete), in Mitte und in Pankow. 2016 kaufte er das Geschäft in Mitte (die Filiale in Schildow war zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen), ein Jahr später übernahm er auch das Ladengeschäft in Pankow. Seit 2019 konzentriert sich Uetrecht auf den Pankower Standort: Der Laden „Herr U am Amalienpark“ (Breite Straße 50) bietet neben einem breiten Sortiment auch verschiedene Veranstaltungen und Kurse an, Informationen unter herr-u.de.