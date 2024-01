Demos gegen rechts : Von Paderborn bis Weimar

Der Protest geht weiter: Nach den großen Demonstrationen am Wochenende gingen auch am Montag wieder Tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße.

BERLIN dpa | In mehreren deutschen Städten sind auch am Montagabend Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße gegangen. Im ostwestfälischen Paderborn demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 5.000 Menschen unter dem Motto „AfD auf Eis legen“ gegen eine AfD-Veranstaltung, die am Abend in der Innenstadt stattfand. Aufgerufen hatten das „Bündnis gegen Rechts“ und das „Bündnis für Demokratie und Toleranz“. Einige Straßen in der Innenstadt mussten gesperrt werden.

Wo finden Demos gegen rechts statt? Dienstag, 23. Januar Darmstadt, Friedensplatz, 17.30 Uhr Eitorf, Bahnhofsvorplatz, 17.30 Uhr Freising, Marienplatz FS, 18 Uhr Heilbronn, Ort wird noch benannt, 18 Uhr Rottenburg, Eugen-Bolz-Platz, 11.30 Uhr Schwerin, Marktplatz, 18 Uhr Mittwoch, 24. Januar Chemnitz, Rathaus, 18 Uhr Dessau-Roßlau, Friedensglocke, 17 Uhr Gronau (Leine), Marktplatz, 18.30 Uhr Konstanz, Herosé-Park, 18 Uhr Landshut, Rathaus Altstadt, 19 Uhr Oberhausen, Friedensplatz, 18 Uhr Schorndorf, Künkelinhalle, 17.30 Uhr Witten, Saalbau, 17.30 Uhr Donnerstag, 25. Januar Hagen, 18 Uhr Kempten Mönchengladbach, Sonnenhausplatz, 18 Uhr Rostock, Neuer Markt, 17 Uhr Siegen, Bismarckplatz, 17.30 Uhr Weidenau, Bismarckplatz, 17.30 Uhr Wiesbaden, Hauptbahnhof, 18 Uhr Freitag, 26. Januar Dorsten, Marktplatz, 17.30 Uhr Ettlingen-Oberweier, Ufgaustraße, 17.30 Uhr Fürth, Grüner Markt, 17 Uhr Füssen, Stadtbrunnen, 14.30 Uhr Helmstedt, Markt, 16 Uhr Herford, Rathaus, 18 Uhr Ingelheim, Fridtjof-Nansen-Platz, 17.30 Uhr Neustadt am Rübenberge, Marktplatz, 16 Uhr Puderbach, Dorfgemeinschaftshaus, 17.30 Uhr Reutlingen, Marktplatz, 17 Uhr Uelzen, Herzogenplatz Samstag, 27. Januar Bargteheide, Rathaus, 11.30 Uhr Berlin-Pankow, Ehemaliges jüdisches Waisenhaus, 18 Uhr Düren, Kaiserplatz, 12 Uhr Düsseldorf, DGB-Haus, 12 Uhr Elmshorn, Alter Markt, 11.55 Uhr Emden Rathausplatz, 13 Uhr Eschwege, Marktplatz, 11 Uhr Eschweiler, Dreieinigkeitskirche, 10 Uhr Gelsenkirchen vor dem Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 17.30 Hamburg, Schatzmeisterstraße, 13 Uhr Hof, Kugelbrunnen, 16 Uhr Hofheim, Kelereiplatz, 10 Uhr Idar-Oberstein, Marktplatz Oberstein, 17 Uhr Ingolstadt, Xaver Mayer – Haus der Mode / Fußgängerzone 11 Uhr Kaiserslautern, Stiftskirche, 11 Uhr Kamen auf dem Alten Markt, 11 Uhr Landsberg, Georg-Hellmair-Platz, 12.30 Uhr Lübeck Altstadt, 13 Uhr Mannheim, Alter Messplatz, 16 Uhr Marienthal, Schatzmeisterstr. 43, 13 Uhr Menden, Rathausplatz, 10.30 Uhr Moers, Synagogenbogen, 11 Uhr Oranienburg, Bahnhof, 13 Uhr Osnabrück, Rathaus, 11 Uhr Schwäbisch Hall, Marktplatz, 12 Uhr Schwerte, Postplatz, 11 bis 18 Uhr Singen, Vesperkirche (Lutherkirche), 10 Uhr Stuttgart, Schlossplatz, 15 Uhr Villingen-Schwenningen, Latschairplatz, 10 Uhr Wismar, Bahnhof, 12 Uhr Sonntag, 28. Januar Lindenberg, Stadtplatz, 14 Uhr Montag, 29. Januar Wiesdorf, Vor dem Rathaus, Friedrich-Ebert-Platz, 19 Uhr Dienstag, 30. Januar Bielefeld, auf dem Jahnplatz, 18 Uhr Freitag, 2. Februar Brilon auf dem Marktplatz, 17 Uhr Neheim, 16.30 Uhr Viersen Remigiusplatz, 16 Uhr Samstag, 3. Februar Berlin Bundestag, 12 Uhr Kempten 24. Februar Stuttgart Nur uns bekannte Termine. Angaben ohne Gewähr. Quellen u.a.: Demokrateam.org, DGB, Hinweise von Le­se­r*in­nen

In Hamm gingen am Montagabend der Polizei zufolge 5.500 Menschen unter dem Motto „Bunt statt braun, zusammen gegen Rassismus“ auf die Straße. Zu der Demonstration in der Innenstadt hatten die Alevitischen Gemeinden in Hamm aufgerufen. Ein Sprecher der Polizei sprach von der mit Abstand größten Demonstration, die es in den vergangenen Jahren in der Stadt gegeben habe. In Soest versammelten sich mehr als 3.000 Personen.

Im thüringischen Weimar nahm Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an einer Kundgebung teil. Nach Angaben der Polizei verlief sie friedlich. Die Veranstalter hatten 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt. Es habe in Thüringen am Abend mehrere Versammlungen gegen rechts geben, so die Polizei.

Proteste auch in den nächsten Tagen

Auch in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern gingen Menschen unter dem Motto „Laut gegen Rechts! Nie wieder Faschismus!“ auf die Straße. Ein Bündnis aus Parteien und Zivilgesellschaft hatte dazu aufgerufen, Flagge zu zeigen. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hatte den Aufruf vorab unterstützt und Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Haltung für Menschlichkeit, Demokratie und Vielfalt zu zeigen. „Wir müssen unsere freie, demokratische und vielfältige Gesellschaft verteidigen, das gilt auch für unsere Stadt Greifswald.“

Auch für den Dienstag sind weitere Demonstrationen angekündigt, unter anderem in Darmstadt, Heilbronn und Schwerin.

Am Wochenende waren bereits Hunderttausende auf die Straßen gegangen, um gegen rechts zu demonstrieren. „Nach dem, was die Polizei bundesweit gezählt hat, haben etwa 910.600 Menschen am Wochenende an den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus teilgenommen“, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall, am Montag in Berlin. Die Veranstalter sprachen noch von deutlich höheren Zahlen. Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilgenommen hatten.