Demo gegen Verdrängung in Friedrichshain : Die Zukunft ist auch relativ

Am 9. Juli wird in Friedrichshain gegen den Amazon Tower und andere Gentrifizierungsprojekte demonstriert. Angst vor weiteren neuen Nobelbauten.

BERLIN taz | „Immer, wenn ich am Amazon Tower vorbeikam, habe ich mich gefragt, warum niemand dagegen protestiert“, sagt der junge Mann, der vor wenigen Monaten mit Freun­d*in­nen die Initiative „No Tower for Bezos“ gründete. Sie wird am kommenden Samstag um 15 Uhr ihren Protest vor der Baustelle am S-Bahnhof Warschauer Brücke ausdrücken. Dort beginnt eine Stadtteildemonstration unter dem Motto „Ihr habt uns die Stadt gestohlen, gebt sie wieder her“.

Diese soll an verschiedenen Baustellen im Friedrichshainer Südkiez vorbeigehen, an denen große Immobilienfirmen Hochhäuser errichten. Der Amazon Tower, der das höchste Gebäude Berlins werden soll, ist dafür ein Symbol. Angesprochen werden sollen auf der Kundgebung auch die Arbeitsbedingungen des weltweit agierenden Konzerns.

Als positive Bezugspunkte sollen die Arbeitskämpfe Erwähnung finden, mit denen Amazon-Beschäftigte in den USA, in Polen, aber auch an Standorten in Deutschland wie etwa in Bad Hersfeld für bessere Arbeitsbedingungen streiten.

Einen Zwischenstopp wollen die De­mons­tran­t*in­nen vor dem RAW-Gelände in der Revaler Straße einlegen. Auf dem heutigen Ort der Subkultur will die Kurth-Gruppe ebenfalls Hochhäuser errichten. Dagegen richten sich Proteste sowohl von Menschen, die heute auf dem Gelände aktiv sind, als auch von AnwohnerInnen, die weitere Mieterhöhungen und Verdrängung durch neue Nobelbauten im Kiez fürchten.

Möblierte Eigentumswohnungen in der Kritik

Das soll auch auf der weiteren Route durch den Friedrichshainer Südkiez Thema sein. So soll der geplante Bau von voll möblierten Eigentumswohnungen in der Gürtelstraße kritisiert werden.

„In dieser Straße gibt es noch Häuser mit Mieten, die auch für einkommensarme Menschen bezahlbar sind. Auch hier besteht jetzt die Gefahr, dass günstiger Wohnraum vernichtet wird“, sagt Klaus Steinle von der Bezirksgruppe Friedrichshain der Berliner MieterInnengemeinschaft. Sie organisiert gemeinsam mit der Anti-Amazon-Initiative und zwei Stadtteilgruppen die Kiezdemonstration am Samstag.

Die Abschlusskundgebung soll im Laskerkiez zwischen dem von Verdrängung bedrohten Kulturort „Zukunft am Ostkreuz“ (taz berichtete) und der Baustelle stattfinden, auf der die Immobilienfirma Pandion den Ostkreuzcampus errichten will. Da die Unterstützung für das Kino groß, für das Neubauprojekt hingegen gering ist, könnte die Demonstration Zuspruch auch bei den AnwohnerInnen finden.