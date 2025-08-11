piwik no script img

taz zahl ich

Deal mit Nvidia und AMDTrump kassiert bei Chip-Exporten nach China

Die US-Regierung lockert laut Medien ihre Ausfuhrkontrollen für Chiphersteller – aber nur mit Gegenleistung. Sie sackt 15 Prozent der Einnahmen ein.

Jensen Huang, Präsident und CEO der Nvidia Corporation, hält eine Rede. Er steht vor geöffneten Geräten mit Halbleitertechnologie
Jensen Huang, Präsident und CEO der Nvidia Corporation auf einer Messe. Sein Unternehmen darf wieder KI-Chips nach China liefern Foto: Chiang Ying-ying/ap/dpa

Washington/Berlin dpa/taz | Die US-amerikanischen Halbleiterproduzenten haben Medienberichten zufolge einem ungewöhnlichen Deal mit US-Präsident Donald Trump zugestimmt, um wieder KI-Chips nach China liefern zu dürfen: Die Hersteller Nvidia und AMD drücken künftig bei Verkäufen von Halbleitern, die für die Ausführung von Künstlicher Intelligenz (KI) optimiert sind, einen Anteil von 15 Prozent an die US-Regierung ab. Von der Vereinbarung berichteten zunächst die Financial Times und danach auch große US-Zeitungen.

Die Vereinigten Staaten wollen China im Wettrennen bei der KI-Entwicklung bremsen. Trumps Regierung hatte im Frühjahr die Regeln für Halbleiter-Verkäufe an das Land weiter verschärft. Dadurch konnte der KI-Chip-Marktführer Nvidia eine Zeit lang nicht einmal seine speziell für den chinesischen Markt abgespeckten H20-Systeme dorthin liefern.

Der Konzern rechnete dadurch mit einer Milliardenbelastung. Nvidia-Chef Jensen Huang redete auf die US-Regierung ein. Im Juli kündigte sie schließlich an, wieder Lieferungen abgeschwächter Chips für Künstliche Intelligenz nach China zu erlauben.

Medienberichten zufolge wurden trotzdem wochenlang keine Lizenzen gewährt – bis zum vergangenen Freitag. Zuvor habe sich Nvidia-Chef Huang am Mittwoch im Weißen Haus mit Trump getroffen und der 15-Prozent-Abgabe an die US-Regierung zugestimmt, schrieb die New York Times.

Auch Biden wollte Chinas Halbleiter-Zugang einschränken

Den Fortschritt von Chinas Künstlicher Intelligenz durch schlechteren Zugang zu Hightech-Chips zu bremsen, ist allerdings nicht erst seit Donald Trumps zweiter Amtszeit als US-Präsident Strategie der Vereinigten Staaten. Die US-Regierung unternahm auch schon unter Trumps Vorgänger Joe Biden Schritte in diese Richtung – sehr zum Missfallen der betroffenen Unternehmen.

Diese kritisieren das Vorgehen als Eigentor für die USA. Nvidia beispielsweise argumentiert, dadurch werde China nur eigene Technologien entwickeln, was neue Konkurrenten für US-amerikanische Unternehmen auf dem Weltmarkt bedeute.

Vor der US-Blockade im Frühjahr schätzten Analysten, dass Nvidia in diesem Jahr H20-Chips im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar (17,14 Milliarden Euro) nach China verkaufen werde – und damit noch 3 Milliarden mehr als im Vorjahr, als 17 Prozent des Gesamtumsatzes aus dem China-Geschäft kamen. Im Fall von AMD liegen die Schätzungen aktuell bei 3 bis 5 Milliarden Dollar.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Künstliche Intelligenz #Mikrochips
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Teil der Aus-und Einfahrt, wo ein High-Tech Park entstehen soll

Aus der Intel-Chipfabrik

Magdeburg will Grundstück zurück

Die Stadt hätte das Land, das sie dem US-Konzern verkauft hatte, gerne wieder. Zu welchem Preis, ist unklar. Die Linke hat noch eine andere Idee.
Von David Muschenich
Luftaufnahme einer großen Baustelle

Boom der Rechenzentren

Platz da für die KI

Bei künstlicher Intelligenz geht es für Internetgiganten wie Google und Amazon um riesige Datenmengen. Im Berliner Umland boomen die Rechenzentren.
Von Jonas Wahmkow

TSMC-Spatenstich in Dresden

Geld für unabhängige Mikrochips

In Dresden wird die taiwanische Halbleiterfabrik TSMC von der Bundesregierung üppig subventioniert. Mit dabei: drei europäische Tech-Konzerne.
Von David Muschenich

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Patriarchale Schönheitsbilder

Unsere Bäuche gehen Euch nichts an!

2

Noch ein allerletztes Mal

Verlasst diese Institution!

3

Schwarz-Rot in der Krise

Der Brosius-Gersdorf-Rückzug löst die Probleme nicht

4

Nebeneffekte von Windkraftanlagen

Wenn Windräder sich die Böen klauen

5

Abschied von Russland

Mütterchen, es ist Zeit zu gehen

6

Krieg in Gaza

Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza