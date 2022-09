Coronazahlen vom 9. September 2022 : Indikatoren deuten neuen Anstieg an

Die Corona-Neuinfektionen gehen nicht mehr zurück. Der R-Wert liegt laut RKI wieder über 1. Beides könnten erste Anzeichen einer Herbstwelle sein.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen am Freitag zeigen, dass der seit Ende Juli anhaltende Rückgang der Infektionszahlen, kurz bevor er ein Jahrestief erreicht hätte, gestoppt ist. Auch weitere Indikatoren deuten darauf hin, dass sich eine Trendwende nach oben andeutet. Details im Thread.

Der Tageswert von 35.995 neu registrierten #Corona-Infektionen lässt den 7-Tage-Mittelwert um 295 auf 29.086 steigen. Das ist nur minimal, aber am 2. Tag in Folge. Zuvor war der Mittelwert abgesehen von kleinen Ausreißern fast 50 Tage am Stück kontinuierlich gesunken.

Der 7-Tage-Mittelwert der #Corona-Neuinfektionen liegt am Freitag zwar noch 3,2% niedriger als vor 1 Woche. Zuletzt hatte das Rückgangstempo aber stets teils sehr deutlich über 10% gelegen.

Das Abschwächen des Rückgangs ist auch bei der #Hospitalisierungsrate zu erkennen. Sie liegt am Freitag 3,9% niedriger als vor 1 Woche. Auch hier war das Rückgangstempo zuletzt deutlich höher.

Die #Hospitalisierungsrate liegt laut Berechnung des #RKI am Freitag bei 3,46. Das ist der niedrigste Freitagswert seit Mitte Juni. Im Vergleich zum Jahresverlauf liegt die Rate also aktuell sehr niedrig.

Allerdings steht zu befürchten, dass es auch hier weiter nach oben geht. Denn der sogenannte R-Wert ist nach Berechnungen des #RKI in den letzten Tagen erstmals seit Mitte Juli wieder über 1,0 gestiegen.

Das bedeutet, dass jeder Infizierte wieder mehr als eine weitere Person ansteckt. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen steigt also wieder.

Ob das schon der Beginn einer Herbstwelle ist oder nur der nur eine Pause beim Abflauen der Sommerwelle, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Einiges spricht leider für die erstere Annahme.

Bei der Zahl der #Covid19-Patient:innen auf Intensivstationen ist so eine sich andeutende Trendwende naturgemäß noch nicht klar zu erkennen. Stand Donnerstag werden 724 Menschen behandelt.

Das sind 5,4% weniger als vor 1 Woche. Allerdings hat sich auch hier der Rückgang verlangsamt. Es ist der niedrigste Wochenrückgang seit Anfang August.

Immerhin ist die Zahl der Todesfälle deutlich gesunken. Der Tageswert von 119 lässt den 7-Tage-Mittelwert auf 82,1 sinken. Das sind 10,0% weniger als vor 1 Woche.

Allerdings gab es bei den Totenzahlen zuletzt einige Aufs und Abs, die eine Verzerrung durch Nachmeldungen vermuten lassen. Der Wert ist also mit Vorsicht zu interpretieren.

Der Jahresvergleich lässt erkennen, dass weiterhin deutlich mehr #Corona-Tote verzeichnet werden, als in den Vorjahren zur gleichen Zeit. Vor einem Jahr stieg die Totenkurve allerdings schon wieder deutlich an. In diesem September fällt sie tendenziell weiter.

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 die jeweils aktuellen Corona-Zahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.