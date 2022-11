Coronazahlen vom 18.11.2022 : Niedrigster Stand seit einem Jahr

Die Zahl der Corona-Infektionen ist so niedrig wie seit November 2021 nicht mehr. Auch die Patient:innen- und die Totenzahl sinken, aber langsamer.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen von Freitag zeigen weiter einen deutlichen Rückgang bei allen Indikatoren. Die Infektionszahl ist so niedrig wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Totenzahl aber sinkt nur langsam. Details im Thread.

Der Tageswert von 27.587 neu registrierten #Corona-Infektionen lässt den 7-Tage-Mittelwert auf 25.007 sinken. Das ist der niedrigste Stand seit 7.11.2021, also seit über einem Jahr.

Allerdings lassen sich die aktuellen #Corona-Zahlen nicht eins zu eins mit denen vom Vorjahr vergleichen, da wegen gesunkener Testintensität die Dunkelziffer deutlich höher sein wird.

Aussagekräftig ist nur ein Vergleich der Trends bei allen Indikatoren. Die zeigen derzeit alle nach unten.

Der 7-Tage-Mittelwert der #Corona-Neuinfketionen liegt am Freitag um 20,5% niedriger als vor einer Woche. Dieses Rückgangstempo hat sich nur minimal verlangsamt.

Ähnliche entwickelt sich auch weiterhin die #Hospitalisierungrate, allerdings sinkt sie aktuell nicht mehr ganz so schnell. Sie liegt am Freitag um 9,85% niedriger als vor 1 Woche.

In absoluten Zahlen gibt das #RKI die #Hospitalisierungrate am Freitag mit 5,95 an. Das ist etwas mehr als an den letzten Tagen, entspricht aber dem gewöhnlichen Anstieg zum Ende der Woche.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung auf den Intensivstationen. Dort werden – Stand Donnerstag – 953 #Covid19-Patient:innen behandelt. Erstmals seit 2.10.22 wieder weniger als 1.000.

Der 7-Tage-Mittelwert der Neuaufnahmen von #Covid19-Patient:innen ist auf 102 gesunken. Das ist fast 15% weniger als vor 1 Woche und der niedrigste Stand seit Ende September.

Der Tageswert von 218 neu registrierten #Corona-Toten ist bedauerlich hoch. Der 7-Tage-Mittelwert liegt damit bei 143,9, das sind 6,3% weniger als vor 1 Woche. Er sinkt nur sehr langsam.

Aktuell werden etwa 24 Todesfälle je 10.000 registrierten Infektionen beobachtet. Im Frühjahr waren es nur halb so viele. Das könnte auf eine deutlich gestiegene Untererfassung der Infektionen hindeuten.

Immerhin zeigt der Jahresvergleich, dass seit nunmehr 5 Wochen weniger #Corona-Tote registriert werden, als zum gleichen Zeitraum der Vorjahre. Da war die Sterbezahl im November stets extrem gestiegen.

In der Gesamtschau zeigen die #Corona-Indikatoren somit, dass die Lage vergleichsweise entspannt ist. Allerdings klingt das bei fast 150 Toten pro Tag auch seltsam.

Die Zahl der Impfungen bleibt – im Vergleich zum Vorjahr – weiterhin extrem niedrig. Aktuell werden im Wochenschnitt 60.000 Impfungen pro Tag verzeichnet – fast ausschließlich Viertimpfungen.

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 und mittlerweile auch auf Mastodon die jeweils aktuellen Corona-Zahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.