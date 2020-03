Corona verzögert das Aus für AfD-„Flügel“ : Höcke & Co. sagen Treffen ab

Die als rechtsextrem eingestufte Strömung wollte am Samstag ihre Auflösung beschließen. Aber das Treffen dazu fällt wegen der Corona-Krise aus.

BERLIN taz | Der „Flügel“ soll an diesem Samstag seine Selbstauflösung beschließen, so hat es am Freitag der Bundesvorstand der AfD mit großer Mehrheit entschieden. Vollzogen werden soll die Auflösung bis Ende April. Doch der „Flügel“ wird heute wohl nichts beschließen. Er hat sein Treffen mit Verweis auf das Corona-Virus abgesagt. Das erfuhr die taz aus der Strömung. In den kommenden Tagen solle es aber einen Meinungsaustausch geben. Von Beschluss war nicht die Rede.

Parteichef Jörg Meuthen zeigte Verständnis für die Absage des Treffens. Er betonte allerdings, dies ändere nichts an dem Beschluss des Vorstandes. Auch die darin genannte Frist stehe, sagte er der dpa.

Angst vor Hochstufung als „Verdachtsfall“

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte in der vergangenen Woche den „Flügel“ als rechtsextrem eingestuft und erklärt, dieser sei eine „erwiesen extremistische Bestrebung“, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte. In der AfD hat seitdem die Sorge, die Partei als Ganzes könne „zum Verdachtsfall“ hochgestuft werden, stark zugenommen. Insbesondere aus den westdeutschen Landesverbänden wurde gefordert, Konsequenzen zu ziehen und Sanktionen gegen den „Flügel“, aber auch gegen Björn Höcke und Andreas Kalbitz, die beiden „Flügel“-Anführer, persönlich einzuleiten. Letzteres blieb am Freitag aus.

Aus Sicht von Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel, macht der Beschluss des Bundesvorstands die AfD weder weniger gefährlich noch weniger rechtsextrem. „Die Gefahr des Rechtsextremismus innerhalb der AfD ist ja nicht nur durch den ‚Flügel‘ in dieser festen Struktur gegeben. Sondern die Vertreter einer solchen Haltung sind weit über den ‚Flügel‘ hinaus in der AfD präsent“, sagte Schröder der taz.

„Die, die das gestern beschlossen haben, sind ja eng verbandelt mit dem Flügel. Sie leben mit ihm, sie leben von ihm“, so der Politikwissenschaftler, der jüngst ein Buch zur AfD herausgegeben hat. „Das, was wir gerade erleben, ist möglicherweise eine riesige Inszenierung, wo das Sichtbare unsichtbar gemacht wird.“ Denn personelle Konsequenzen habe der Beschluss nicht. Höcke, Kalbitz und Co. blieben nach wie vor in der Partei und könnten weiterhin den Ton angeben. Die Gefahr könne sogar noch größer werden: „Das ist eine gefährliche Kombination aus Unsichtbarmachung und Selbstverharmlosung.“

Schröder hält es durchaus für denkbar, dass der Flügel sich „im Sinne einer Überlebensstrategie“ in Bälde formal auflöst. „Aber nicht, um sich inhaltlich neu auszurichten, sondern ihre bisherige Arbeit auf anderen Wegen fortzusetzen.“