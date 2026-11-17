D ie EU-Kommission hat Unicredit-Chef Andrea Orcel am Montag einen Gefallen getan. Sie genehmigte sein Ansinnen, die Commerzbank zu übernehmen. Und das ganz ohne Auflagen. Für die Beschäftigten der zweitgrößten Bank Deutschlands ist dies alles andere als eine gute Nachricht. Sie wären die Hauptleidtragenden des Übernahme-Krimis. Schließlich hat Orcel bereits angekündigt, 7.000 Jobs abzubauen.

Die Politik ist nicht ganz unschuldig an der Misere der Commerzbank, die 2008 im Zuge der Finanzkrise vom Staat gerettet werden musste. Vor zwei Jahren verkaufte der damalige FDP-Finanzminister Christian Lindner 4,5 Prozent der Bank an die Unicredit, was diese offensichtlich als Einladung zur Übernahme auffasste. Lindners Nachfolger Lars Klingbeil (SPD) versuchte zwar, mit den verbliebenen 12 Prozent des Bundes Einfluss auf die Art und Weise der Fusion zu nehmen, richtig dagegen gestemmt hat er sich aber auch nicht mehr.

Auch aus den Unternehmen war der Protest recht leise. Dabei macht die Commerzbank gerne Werbung damit, Bank des Mittelstands zu sein. Doch der hat offenbar noch Alternativen wie die Genossenschaftsbanken. Zu diesem Schluss kam auch die EU-Kommission, die in diesem Geschäftsfeld keine sonderliche Konzentration von Marktmacht sah.

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Anzeige wegen Verdacht auf Marktmanipulation

So kämpfte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp auf verlorenem Posten gegen die Übernahme. Die einzigen wirklichen Verbündeten, die sie hatte, waren ihre Beschäftigten. Der Commerzbank-Betriebsrat stellte sogar im Juni noch Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation, um der übermächtigen Konkurrenz aus Mailand eins auszuwischen. So einen Betriebsrat wünscht sich jeder Chef.

Schließlich war der Arbeitnehmervertretung von Anfang an klar, was den Angestellten bei so einer feindlichen Übernahme blüht. Für die Unicredit rentiert sich das Geschäft nur, wenn sie nach der Fusion die Kosten senken kann. Und das geht hauptsächlich zulasten der Beschäftigten. Doch so etwas prüft die EU-Kommission gar nicht erst. Sie befürwortet sogar grenzüberschreitende Fusionen, weil die Banken dadurch „effizienter arbeiten“ könnten.